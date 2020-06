Beyonce obrača miljone, pred njo nov projekt za Disney

Š MARVEL Pevko želijo pritegniti k nadaljevanju filmskega hita Črni panter. FOTO: Fb Š Marvel

Popolna za Disney

Levinja Nala

GARETH CATTERMOLE/GETTY IMAGES F Pri Disneyju so prepričani, da je zvezdnica popolna za njihovo znamko. FOTO: Gareth Cattermole/Getty Images

Njeno ime v prvi vrsti povezujemo z glasbo. Kako tudi ne, ko pa se jes prek 100 milijoni prodanih plošč prebila v elito najboljše prodajanih glasbenikov vseh časov, ob tem pa se zapeljiva pevka kiti še z lento največkrat nominirane glasbenice v zgodovini podeljevanja prestižnih glasbenih nagrad grammy, od katerih jih je domov doslej odnesla že 24. A čeprav njena prva ljubezen morda velja melodijam in ritmu, je zvezdnica več kot le pomočila prste tudi v svet filma, kjer očitno postaja vse pomembnejša akterka. Sploh v produkcijah filmskega studia Disney, pri katerem si na vsak način želijo zagotoviti njeno sodelovanje, skoraj neozirajoč se na denar. Beyonce si tako močno želijo pritegniti k vsaj naslednjim trem projektom, da so ji zanje pripravljeni odšteti vrtoglavih 100 milijonov ameriških zelencev (89 milijonov evrov).Dogovarjanja so v polnem teku. Pogodbe pripravljene. Manjkajo le še podpisi vseh vpletenih. Tako se je jezik zdaj vsaj razpletel viru, zatrjujoč, da je Beyonce tik pred tem, da z Disneyjem sklene posel, težak 100 milijonov, na ta milo rečeno zajetni kup denarja pa naj bi bili vezani trije projekti, med temi tudi nadaljevanje Črnega panterja, ki naj bi v kinematografe prišel prihodnje leto. »Beyonce je za Disney postala nadvse pomembna, menijo, da je popolna za njihovo znamko. Ponudili so ji stomilijonski posel, ki bi jim zagotovil njeno sodelovanje pri treh projektih, tudi pri Črnem panterju 2.« Priljubljeno zvezdnico naj bi poskušali vplesti tudi v njihove dokumentarce, saj se je izkazalo za precej uspešno formulo, če vloge pripovedovalcev in povezovalcev v dokumentarnih filmih zaupajo zvenečim imenom. »Po uspehu, ki ga je na Disneyjevi pretočni platformi požel dokumentarec o slonih, v katerem je vlogo pripovedovalke prevzela, že imajo ogledane podobne projekte, v njihovih očeh kot nalašč za Beyonce. Dogovori sicer še potekajo, a doreči morajo le zadnje podrobnosti.«V sedmi umetnosti je Beyonce prvič opozorila nase v zmešani vohunski komediji Austin Powers v Zlatotiču, zatem se je pojavila v komediji Rožnati panter in glasbeni drami Sanjska dekleta, ki ji je prinesla nominacijo za zlati globus za žensko stransko vlogo.Leto za tem, bilo je 2007., se je prvič povezala z Disneyjem, ko se je v oglaševalski seriji njegove tematske parke prelevila v Alico iz čudežne dežele. Za sodelovanje z Disneyjem pa je bilo prelomno lansko leto, ko je v igrani adaptaciji Levjega kralja s svojim glasom oživila levinjo Nalo, kino uspešnico iz živalskega kraljestva je obogatila s spremljajočim glasbenim albumom.