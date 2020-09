Beyonce na Hrvaškem praznovala rojstni dan

Priljubljena ameriška pevkaje v družbi svojega soproga, tudi znanega glasbenika, minuli petek na Hrvaškem praznovala svoj 39. rojstni dan. Romantično večerjo sta imela na luksuzni jahti, ki je bila zasidrana v bližini otoka Galešnjak nedaleč od Zadra. Galešnjak je znan kot otok ljubezni zaradi svoje oblike, podobne srcu.Beyonce in Jay-Z sta praznovala rojstni dan pevke na 107-metrski jahti Lana, s katero sta do Galešnjaka prispela iz Dubrovnika. Nato sta se odpravila proti Kornatom ter na otok Korčula in do območja Splita. V ponedeljek se je jahta znova zasidrala pri Kornatih, je danes poročal Jutarnji list.Časnik je objavil pogovor z urednico hrvaškega modnega portala wall.hr, ki je slavni par srečala in fotografirala v soboto v eni od restavracij na otoku Žut, ki je del Kornatov. Miškovićeva je dejala, da je bila Beyonce oblečena v temnomodri kombinezon s cvetličnim vzorcem, na glavi pa je imela velik klobuk. Pri Jay-Ziju pa je predvsem opazila »razigrane dreadlockse«.»Mislila sem, da je visoka vsaj meter in 80 centimetrov, a je dejansko zelo majhna in drobna. Bila je zelo skrivnostna s tem velikim klobukom. Če natakar ne bi povedal, verjetno ne bi niti dojeli, da gre za njo in Jay-Zija,« je dejala Miškovićeva, ki je fotografije para objavila v nedeljo. Fotografije so nato povzeli številni hrvaški mediji, tudi današnji Jutarnji list.Zagrebški časnik navaja, da tedenski najem luksuzne jahte, s katero zvezdniški par pluje po hrvaški obali, stane skoraj dva milijona ameriških dolarjev. Na 107-metrski jahti je prostora za 12 gostov in 31 članov posadke.Časnik še spominja, da Beyonce in Jay-Z nista prvič na Hrvaškem. Navaja tudi, da je ena od njunih hčerk dobila ime Blue Ivy po rastlini, ki jo je Beyonce videla med nosečnostjo na obisku na hrvaškem otoku Hvar.