Besni na princa

Nekoč je bil med najbolj priljubljenimi člani kraljeve družine, letos se je znašel nekje na repu. FOTO: Reuters

Princin njegova ženasta imela na britanskem dvoru, kot kaže, izjemno zanimivo življenje, saj se je v tem času nabralo anekdot za nekaj pogovornih oddaj, podkastov in knjig. O njunem begu iz zlate kletke je že izšla knjiga z naslovom V iskanju svobode, za naslednje leto pa Harry obljublja še avtobiografijo, v kateri bo, kot pravi, končno izpovedal vso resnico. Kraljeva družina in tudi povsem običajni Britanci so novico sprejeli vse prej kot z navdušenjem.Dovolj imajo Harryjevega tarnanja in iskanja pozornosti. »Kaj se ni odselil v Ameriko, da bi imel mir in zasebnost? Ko je bil še doma, nisem o njem slišala toliko kot v zadnjih mesecih,« je med drugim na družabnem omrežju zapisala ena od Britank, ki ima Susseških počasi dovolj. Britanci so na Harryja, ki je bil nekoč skupaj z bratommed najbolj priljubljenimi člani kraljeve družine, letos pa se je znašel nekje na repu, jezni tudi zato, ker se izid knjige obeta ravno v času, ko bo njihova ljubljena kraljica praznovala 70 let vladanja.»S tem si je zabil žebelj v krsto. Mislim, da lahko opustimo vsakršno upanje, da se bo Harry še kdaj pobotal z družino. Kraljico obožujejo tako njeni bližnji kot drugi Otočani, zdaj pa ji grozi, da bo njen visoki jubilej, priložnost za slavje in veselje, zasenčilo Harryjevo jadikovanje,« je med drugim v komentarju zapisal novinar, ki že leta piše o kraljevih. Mnogi so princa že označili za velikega hinavca in napovedali bojkot avtobiografije.»Najprej na televiziji natrosi kup laži o kraljevih in jih povsem očrni, nato hčer poimenuje s kraljičinim vzdevkom, hoče jo krstiti v kraljevi kapelici in ob prisotnosti kraljice ter nekaj dni pozneje oznani, da bo napisal avtobiografijo o svojem življenju na dvoru, ki zagotovo ne bo hvalospev. Se samo meni zdi, ali kaže princ znake hude shizofrenije?« je na twitterju zapisala ogorčena Britanka.