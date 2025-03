Beneške mestne oblasti o poroki Jeffa Bezosa: »Kroži vrsta lažnih novic.«

Urad beneškega župana je potrdil, da bodo Benetke gostile poroko ameriškega milijarderja Jeffa Bezosa in njegove zaročenke Lauren Sanchez, ter zanikal navedbe, da naj bi slavna italijanska destinacija zato postala žrtev invazije na stotine slavnih osebnosti ter da bo dogajanje ob poročnem slavju močno oviralo tako prebivalce mesta kot ostale turiste, poroča agencija Associated Press (AP).

Mestne oblasti v izjavi sicer niso navedle datuma poroke, italijanski mediji so poročali, da se bo ta odvijala med 24. in 26. junijem.

Župan Luigi Brugnaro je pozdravil odločitev para, da se bo poročil v njegovem mestu, ter za Corriere della Sera povedal, da bi lahko ekonomske koristi poroke za mesto znašale na milijone dolarjev.

Lažne vesti

Ob tem je mestna občina podala izjavo, v kateri obsoja lažne novice in zanika nekatera poročanja medijev:

»Mnoge govorice in novice, ki v zadnjem času krožijo o poroki Jeffa Bezosa, so popolnoma neresnične,« so zagotovili na uradu župana in dodali: »Povabljenih je le 200 gostov. Zato za Benetke gostovanje takšnega dogodka ne bo predstavljalo težave in ta ne bo oviral ne prebivalcev ter ne obiskovalcev.«

Poročni detajli

Ustanovitelj Amazona in njegova zaročenka, novinarka Lauren Sanchez, naj bi se konec junija poročila v Benetkah. Pred desetimi leti sta se v tem mestu poročila hollywoodski igralec George Clooney in odvetnica Amal Alamuddin.

Nekateri mediji so poročali, da bo Bezosova poroka trajala tri dni, ob tem bo na vsakodnevnih zabavah prisostvovalo po 250 gostov, med katerimi naj bi bil tudi Donald Trump.

Govorilo se je še da je bogataš že rezerviral pet hotelov, impresivno število vodnih taksijev, privez za svojo mega-jahto in da bo nekatere dele mesta zaprl za javnost, piše Huffpost.com.

»Benetke redno gostijo veliko večje mednarodne dogodke, kot bo ta, od političnih vrhov do slavnega filmskega festivala,« so še poudarile mestne oblasti.