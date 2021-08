Ben in Jennifer: lov na zaklad ali na zaročni prstan?

Začela sta skoraj tam, kjer sta pred dvema desetletjema končala. FOTO: osebni arhiv

Prstan se je podeseteril Prvič jo je zasnubil s prstanom s šestkaratnim rožnatim diamantom, katerega vrednost je bila ocenjena na okrogel milijon evrov. A se je njegova vrednost od tedaj podeseterila na mastnih 10 milijonov.

Ko sta seinprvič zaljubila pred skoraj 20 leti, sta bila očitno še premlada, da bi jima zneslo na dolgi rok, pa tudi pritisk medijskih žarometov, ki je bil usmerjen v tedaj morda najbolj priljubljen zvezdniški parček, je bil zanju preveč. Toda čeprav se je njuna strastna romanca 2004. končala z razdrto zaroko, čustva niso nikoli povsem izginila, le potuhnila so se in čakala na pravi čas. In ko je latino lepotica aprila razdrla zaroko z, Ben pa je bil tedaj tudi nevezan, je očitno nastopil pravi trenutek. Iskrice med njima so se spet vnele, minulih 17 let, ki sta jih preživela v objemih drugih, pa kot da ne bi bilo.Začela sta skoraj tam, kjer sta končala. Noro zaljubljena in s sanjami o prihodnosti, ki pa se znajo tokrat uresničiti. Ne le ker se je Jennifer zaradi stare in spet odkrite ljubezni do Bena že preselila v Los Angeles ter ker zaljubljenca delata vse, kar lahko, da bi se ujeli njuni otroci iz preteklih razmerij, hollywoodskega zvezdnika je v družbi mamein sinatudi že zaneslo v prestižno zlatarno Tiffany & Co, kjer je brskal po vitrinah z bleščečimi diamantnimi prstani, vmes pa delal zapiske.»Sem jih je pripeljala družinska igra lova na zaklad. V drugi skupini, v drugih trgovinah, pa so bile Benove hčerke,« je upe tistih, ki navijajo za zvezdniška zaljubljenca, sicer poskušal razbliniti vir, čeprav govorice o bližajoči se zaroki s tem nikakor niso potihnile.Začetno okorno spoznavanje svežih zaljubljencev sta lahko preskočila. To sta namreč dala skozi že pred desetletjema, zdaj sta morala le videti, v kakšni osebi sta dozorela, nato pa njuni družinici spojiti v eno veliko, srečno družino. Oba namreč prihajata v paketu – Ben s 15-letno, tri leta mlajšoin devetletnim Samuelom, ki so se mu rodili v zakonu z, Lopezova pa s 13-letnima dvojčkomain, ki sta sad njene ljubezni z»Ne želita prehitevati, a želita, da se njuni otroci spoznajo. Kmalu bo za to manj časa, saj se začne šola, pa tudi onadva se bosta vrnila na delo,« zaradi česar so v minulih tednih hodili na kosila, si ogledali predstavo. »Seraphina in Emme sta se že precej povezali, saj bosta hodili v isto šolo, pa tudi po letih sta si blizu. Za zdaj vse teče kot po maslu.« In morda sta se golobčka tudi zato že začela na tihem poigravati z mislijo na poroko. Čeprav naj se jima ne bi mudilo s še poslednjim korakom, naj bi bila odločena, da jima v drugo uspe.»Jennifer je tista, ki mu je ušla. Zato hoče zagotoviti, da se jima tokrat ne zalomi.« Tudi zato, tako šepečejo viri po hollywoodski kuloarjih, naj bi razmišljala o skrivni poroki, saj je bilo načrtovanje razkošne in velikanske svatbe, kar je pred desetletjema pritegnilo ogromno pozornosti, tisto, kar je v krsto njune romance zabilo poslednji žebelj.