Ben Affleck še vedno prisega na latino lepotice

Eden najbolj zaželenih hollywoodskih samcev Ben Affleck velja za neulovljivega, njegova ljubezenska zgodovina pa je zelo razgibana. Nič čudnega torej niso vprašanja, povezana z njegovim ljubezenskim življenjem.

A če je zvezdnik zadnja leta nanje odgovarjal bolj mrko, ga je nedavno mini zaslišanje pred restavracijo Lavo v zahodnem delu Hollywooda vidno zabavalo. Vprašali so ga, ali ga še vedno zanimajo ženske latinskega rodu, njegov odgovor pa je bil v španščini: »Muy bien (zelo dobro). Seveda, še vedno so mi všeč.«

Obujena zveza z Lopezovo se ni obnesla. FOTO: Ronda Churchill/Reuters

Affleckova zadnja zveza z žensko latinskega rodu je bila s pevko in igralko Jennifer Lopez. Njuna ljubezenska zgodba se je začela leta 2002, ko sta se spoznala med snemanjem filma Gigli. Par se je zaročil istega leta, a sta poroko, načrtovano za jesen 2003, preložila in se nato razšla v začetku leta 2004. Jennifer je kasneje vzrok za razpad njune zveze pripisala pritisku javnosti.

Po ločitvi od Jennifer Garner, s katero ima tri otroke, sta Ben in Jennifer Lopez ostala prijatelja. Leta 2021, po razhodu Jennifer z Alexom Rodriguezom, sta se znova zbližala. Aprila tistega leta sta začela spet hoditi in se leto pozneje zaročila – točno 20 let po njuni prvi zaroki. Poročila sta se v Las Vegasu julija 2022, sledila je ohcet na Benovem posestvu v Georgii. Obnovljena zveza je razpadla 2024., ko je Jennifer vložila zahtevo za ločitev.

15. avgusta bo dopolnil 53 let.

Išče lokacije za svoj novi film

Niti s kubansko-špansko igralko Ano de Armas ni šlo. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Pred tem je imel Ben kratkotrajno razmerje s kubansko-špansko igralko Ano de Armas. Spoznala sta se leta 2019 med snemanjem erotičnega trilerja Deep Water in postala par naslednje leto. Njuna zveza se je končala leta 2021, saj je Ana želela mirnejše življenje in družino, medtem ko Ben ni bil pripravljen zapustiti Hollywooda in se oddaljiti od svojih otrok.

Affleck je v preteklosti hodil tudi z drugimi znanimi ženskami. Z Gwyneth Paltrow sta bila par med letoma 1997 in 2000. Med snemanjem oddaje Saturday Night Live je spoznal Lindsay Shookus, s katero je bil v zvezi med letoma 2017 in 2019.

Trenutno se posveča predvsem svojim trem otrokom in išče lokacije za svoj novi film Animals (Živali), ki ga režira, zanj pa je napisal tudi scenarij. Igra tudi glavno vlogo, v ožji igralski ekipi pa ni nobene latino lepotice. Njegova soigralka je Gillian Anderson. Morda pa ga v dobro voljo spravlja prihajajoči rojstni dan – 15. avgusta bo namreč dopolnil 53 let.