Nerad govori o tem: Ben Affleck iskreno o zadnji ločitvi in prvi ženi, ki naj bi jo prevaral z varuško

Ameriški igralec, režiser in producent Ben Affleck je v prvem intervjuju po ločitvi od Jennifer Lopez odkrito spregovoril o razlogih za propad njegovega zakona z latino divo.

Pojasnil je, da ju niso ločili škandali, spletke ali prevare, temveč različni pogledi na slavo. Dotaknil se je tudi svoje prve žene, Jennifer Garner, s katero imata tri otroke.

O ločitvi

»Različni pogledi na slavo so pripeljali do "sramotne" ločitve,« je dejal Affleck v intervjuju za britansko izdajo revije GQ.

Do nedavnega je bilo vse, kar je povedal o bivši ženi, pohvala za njen nastop v vlogi Judy Robles, matere znanega ameriškega rokoborca Anthonyja Roblesa, ki je kljub temu, da je bil rojen brez ene noge, postal prvak v tem športu.

V javnosti se je namigovalo, da je zakon dveh največjih hollywoodskih zvezd propadel zaradi dokumentarca The Greatest Love Story Never Told, v katerem je Affleck očitno nerad sodeloval. Vendar je on v intervjuju pojasnil, da to ne drži povsem.

Potrdil je, kar ves svet že ve, in sicer da o ločitvi v intervjujih nerad govori, ker sta z Jennifer njuno zasebnost obravnavala kot nekaj svetega, in dodal, da to ni bila igra obtoževanja.

Ko je tema nanesla na njuna različna odnosa do slave, je zaupal, da se je Jennifer znala z njo soočati veliko bolj spretno in elegantno kot on.

»Po značaju sem malo bolj zadržan od nje. Glede tega nisva bila na istih bregovih. Zakonci imajo včasih različne poglede na stvari.

Spraševal sem se, ali bova to lahko uskladila, a si rekel, da vendar ljubim to žensko in jo podpiram,« je povedal igralec.

Pojasnil je, da spoštuje bivšo ženo in dodal, da bi bilo bolje, če oboževalci ne bi preveč brali o njunem dokumentarcu:

»Mislim, da je pomembno povedati, da ta ni bil vzrok za kakšen večji spor.«

O prvi bivši ženi

Pogovor je nanesel tudi na njegovo prvo ženo Jennifer Garner, s katero ima hčerki Violet in Fino ter sina Samuela. Po ločitvi leta 2015 sta ostala v dobrih odnosih.

»Res sem srečen, da imam Jennifer Garner. Je čudovita in dobro sodelujeva pri vzgoji najinih otrok,« se je pridušal.

Prejšnji mesec so ju fotografi ujeli v objemu, kar je sprožilo teorije, da bi se lahko spravila. A izkazalo se je, da od tega (zaenkrat) ne bo nič, poroča Daily Mail.

Vir je za omenjen medij pojasnil, da ima ona še vedno težave z zaupanjem, potem ko je pred desetimi leti očitno spal z varuško njunih otrok, Christine Ouzounian.

»Boji se, da bi ji ponovno zlomil srce,« je dejal vir.

Poleg tega Affleckova prva bivša žena noče, da bi njuni otroci videli drugo ponovitev mamine in očetove nesrečno zgodbe.

Kakorkoli že, Ben Affleck je videti odlično. Zdi se, da je preteklost pustil za seboj in je pripravljen na nova poglavja v svoji karieri. Kaj pa njegovi načrti v zasebnem življenju?

O tem je kot običajno, igralec povedal bore malo.