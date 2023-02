Belluccijeva in Burton sta nov zvezdniški megapar (FOTO)

Na stopnicah, po katerih se do palače Palais des Festival et des Congrès vsako leto vije rdeča preproga canskega filmskega festivala, sta se pred 16 leti prvič srečala. In si morda prikimala v znak prepoznanja. A tedaj je bila italijanska filmska krasotica Monica Bellucci še noro zaljubljena v moža Vincenta Cassela, Tim Burton pa še vedno sveto prepričan, da je Helena Bonham-Carter ženska njegovega življenja in njegova sorodna duša. Toda od tistega leta 2006 se je vse spremenilo.

Vincent Cassel je že pet let srečen s Tino Kunakey. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Belluccijeva je že pred 10 leti podpisala ločitvene papirje, pred približno toliko časa sta po ločenih poteh zakorakala tudi Tim in Helena. In če sta se Monica in Tim pred 16 leti le bežno spoznala v zakulisju canskega festivala, sta se oktobra v zaodrju festivala v Lyonu nekoliko pobliže seznanila. In se menda tudi zaljubila.

Na lanskem festivalu Lumière so Burtona, režiserja temačnih, malce grozljivih in nenavadnih fantazij, za njegovo 40-letno predanost sedmi umetnosti nagradili za življenjsko delo. To velikansko čast mu je na odru izročila italijanska igralka, toda prava čarovnija se je zgodila šele stran od radovednih oči in soja žarometov. Prav v tem festivalskem vzdušju naj bi med igralko in režiserjem namreč preskočila iskrica.

»Sem ženska trenutka in instinkta. Vodijo me čustva, ne razum. Ljubiš ali ne ljubiš, tako preprosto je,« je o veri v ljubezen, ki se zgodi v hipu, že pred časom dejala Belluccijeva. In to očitno doživela ob vnovičnem snidenju z Burtonom, s katerim od oktobra skrbno, čeprav skrivoma, negujeta svežo ljubezen.

Domnevna zaljubljenca se na govorice, ki so se zdaj pojavile, nista odzvala, a njuna potrditev ljubezni niti ni potrebna. Vsaj z besedami ne, saj o novem parčku več kot zgovorno priča strasten poljub, ki so ga v objektiv ujeli paparaci. Kje drugje kot v prestolnici ljubezni in ljubimcev, romantičnem Parizu, po katerem sta se z roko v roki sprehajala za valentinovo.

4 mesece se že skrivaj videvata.

Na zvezdniški sceni imamo očitno nov par. To pomeni, da so si vsi nekoč poparčkani že našli nove boljše polovice. Tim in Monica drug v drugem. Cassel je nov list dokončno obrnil že leta 2018, ko se je poročil z 31 let mlajšo Tino Kunakey, s katero sta se že po enem letu zakona razveselila otročička. Podobno je leta 2018 novo ljubezen našla tudi Bonham-Carterjeva, ki se je ogrela za pisca Rya Daga Holmboeja. Na opazke, da ima kar 22 pomladi več kot njen novi izbranec, je odvrnila, da se vsak pač stara in zori drugače. »Moj fant je neznansko zrel. Je stara duša v mladem telesu. Bi si sploh lahko želela kaj več?«

Vselej osupljiva Monica verjame, da se ljubezen preprosto zgodi. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters