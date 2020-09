Beckhamova morda širila koronavirus

REUTERS PICTURES Slavna zakonca sta se udeležila tudi sinove zabave za rojstni dan.

FOTO: REUTERS/Mario Anzuoni

Hrup pri sosedih

REUTERS PICTURES Victoria naj bi bila, ko so zboleli številni njuni zaposleni, čisto panična.

Eden najslavnejših parov na svetu, nekdanji nogometašin njegova žena, oblikovalka, naj bi se marca nalezel koronavirusa. Dobila naj bi ga na zabavi novega nogometnega kluba Inter Miami v Los Angelesu. Prvo igro je odigral v času, ko sta bila slavna zakonca tam s svojimi štirimi otroki, z njimi pa je bila tudi danes zaročenka njunega sina Brooklyna. Virus naj bi dobilo tudi nekaj sorodnikov para in nekaj članov njunega osebja. Vir blizu družine trdi, da je bila to za par »prava nočna mora«, Victorio pa je spravil v smrtni strah. Bivša spajsica naj bi se prestrašila, da so z družino superširitelji.David je bil službeno s svojim klubom Inter Miami, Victoria pa je z družino odpotovala k njemu, da bi ga podprla. Skupaj so se udeležili nekaterih modnih družabnih dogodkov, kjer je David promoviral klub, poljubljala sta oboževalce ter različne visoke klubske veljake in se rokovala z njimi. Nato so odleteli nazaj v London in se odpeljali naravnost v svoj dvorec v Cotswoldsu. Sledil je Brooklynov 21. rojstni dan. Proslavil ga je z zabavo, ki so se je udeležili tudi njegovi starši. Prišli so številni zvezdniki, med njimi Victorijina nekdanja kolegica iz skupine Spice Girls. Po besedah vira naj bi se David in Victoria, ki sta po zabavi spet odletela v Los Angeles, začela slabo počutiti, njo je bolelo grlo. Istočasno je zbolela vrsta njunih zaposlenih, med njimi vozniki, telesni stražarji in pomočniki. »Victoria je bila resnično panična in je odredila, da mora vsa družina v karanteno za dva tedna,« je vir povedal tabloidnemu časniku Sun. Dodal je, da je par naredil vse, kar je mogel, da virusa ne bi širil naprej, pozorno pa sta tudi spremljala, kaj se dogaja z njunimi podrejenimi. Preverjala sta, ali so v redu, ter jim menda celo poslala darilne pakete. Tiskovna predstavnika para sta trditve vira, da je družina menila, da ima covid-19, zanikala. Par sam trditev ni komentiral.Beckhamova se sicer trenutno soočata z drugo težavo: njun londonski dom bo v kratkem postal nevzdržen za življenje. Kljub njunemu trudu, da bi preprečila renovacije sosednje zgradbe v zahodnem Londonu, bodo sosedje namreč v kratkem začeli graditi. To pomeni, da slavni par in njune štiri otroke čaka po 10 ur na dan hrupa zaradi gradbenih del. Prvi načrt prenove je prav zaradi Davidovega in Victorijinega pritoževanja, češ da bo sosedova prenova pokvarila unikatnost zgradbe in s tem okolice, v kateri živita, padel v vodo. Zdaj pa so sosedje pripravili novo različico, ki ji dvojica kljub številnim vplivnim prijateljem očitno ne more oporekati.David in Victoria sta kupila posestvo v Holland Parku septembra 2013. Kmalu zatem sta vložila 50 prošenj za prenovo in se uspešno spopadla z nasprotovanjem sosedov glede vgraditve klimatskih naprav v pet sob v njuni hiši. Prenova je trajala do leta 2016, ko se je družina končno vselila v hišo. Ta je bila zgrajena sredi 19. stoletja in ima šest spalnic, telovadnico, kino, igralnico in lastni SPA-center. Sedma soba je postala Davidova in Victorijina garderoba. Hiša stoji v t. i. soseski milijonarjev, poleg slavnega para tam živita šein