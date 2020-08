Sosedski spori? Beckhamova kot kaže ni mar

6,6

milijona evrov je vredna njuna posest.

Če sta si vsega tega želela, zakaj nista kupila posesti, ki vse to že ima, se hudujejo sosedje.

Dobrih sosedskih odnosov ne znata vzpostaviti ali jima za to preprosto ni mar. Kajti čeprav stainz zamislimi, kako izboljšati in modernizirati svojo podeželsko posest, usidrano v Cotswoldsko gričevje, razburila okolišane, ki so se nad zvezdniški par spravili s precej krepkimi pismi tamkajšnjemu občinskemu svetu, se nesramno bogata in slavna zakonca nista dala motiti.Vztrajala sta pri svojem in želeno zdaj tudi dobila. Občinski svet jima ni prižgal zelene luči le za gradnjo vinske kleti, ki jo bosta s podzemnim predorom povezala z garažo za avtomobile, ter za postavitev stražarske hišice, izkopati si lahko data tudi veliko umetno jezero v obliki ledvice, ki je njunim sosedom največji in najbolj boleč trn v peti.Grdo. Pošastno. Povsem neskladno z okolico. To so le nekatere opazke, s katerimi so sosedje bombardirali načrte Beckhamovih. A občinski svet se je po presoji zdaj odločil, da si zakonca lahko zgradita 91 metrov dolgo in največ štiri metre globoko umetno jezero, čeprav bosta vseeno morala upoštevati nekaj smernic. Zasaditi bosta morala drevesa in živo mejo, da z z jezerskim posegom ne preženeta lokalnih ptic. Vkopati morata posebno jamo, kamor se bodo lahko prezimovat skrili ježi, plazilci in dvoživke.Za zunanjo razsvetljavo lahko uporabita le določene luči, ki ne bodo pregnale ali dezorientirale netopirjev. Predložiti morata tudi petletni načrt vzdrževanja, ki bo črno na belem dokazoval, da ne bosta porušila krhkega biološkega ravnovesja in raznolikosti okoliša. Prav zaradi slednjega sta v zvezi z jezerom dobila vsaj eno prepoved – vanj ne smeta naseliti rib, saj bi, tako skrbi okoljevarstvenike, te izničile njihov trud, da bi se v jezeru sčasoma naselili pupki, avtohtoni v tem okolišu.