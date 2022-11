Beckham objavil posnetek svoje žene, ki je zakuril splet (VIDEO)

David Beckham (47) je med zabavo ob 50. rojstnem dnevu Geri Horner (prej Halliwell) objavil video svoje žene Victorie in njenih nekdanjih kolegic iz skupine Spice Girls, ki plešejo na svojo staro glasbo. Ta je na plesišču vsa sproščena z Geri, Melanie C (48) in Emmo Bunton (46), medtem ko se Mel B (47) tega praznovanja ni mogla udeležiti zaradi družinskih obveznosti. Victoria – ki se je odločila, da ne bo sodelovala na turneji ponovne združitve skupine leta 2019 – je dokazala, da še vedno zmore ...

Tudi Emma je objavila nekaj utrinkov z zabave, med drugim fotografijo Davida, svojega moža Jada Jonesa (43) in Gerijinega moža Christiana Hornerja (48).