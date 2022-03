Becker prodal lovorike: stečajnemu upravitelju ponujal celo poročni prstan

Kritiki mu očitajo, da zadnja leta preživi na sodiščih toliko časa kot nekoč na igriščih, a težavam Borisa Beckerja kar ni videti konca. Nekdanji teniški as, šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, je sredi novega procesa, ker mu očitajo prevaro pri osebnem stečaju in skrivanje premoženja.

Pokale je prodal, da bi odplačal del astronomskega dolga. FOTO: Reuters

Britansko sodstvo mu v več kot 20 točkah obtožnice očita, da je v postopku stečaja poskušal skriti denar in druge dragocenosti, tudi osvojene teniške trofeje, in pa nepremičnine, katerih lastništvo je poskušal zamolčati. Velik del premoženja je prepisal na nekdanjo ženo Barbaro Becker, odtujeno ženo Sharley Becker in zunajzakonsko hčer Anno Ermakovo, a kot se je med procesom izkazalo, športnih lovorik stečajnemu upravitelju ni mogel izročiti, saj jih je že prodal, da je lahko vsaj delno poplačal dolgove, ki naj bi znašali vrtoglavih 60 milijonov evrov.

Za nekatere pokale oziroma njihove replike in še nekaj drugih spominkov, kot so njegova športna oblačila s tekmovanj, je iztržil 841.000 evrov, nekatere lovorike pa naj bi menda izgubil. Beckerju med drugim očitajo še prikrivanje stanovanja v londonskem predelu Chelsea in izkupiček od prodaje prodajalne Mercedesovih avtomobilov Nemčiji, šlo naj bi za dober milijon, ter bančno posojilo v višini 825 tisočakov. Očitno pa ni preveč navezan na enega od svojih poročnih prstanov, ki naj bi ga velikodušno ponudil stečajnemu upravitelju.

Becker je stari znanec sodišč.

Nemec je, kot rečeno, že stari znanec sodišč, med drugim zaradi utaje davkov in poskusa utaje davkov leta 2002 v Nemčiji, sodne dvorane pa je redno obiskoval predvsem ob ločitvi od prve žene, zaradi bitk za skrbništvo nad otroki in premoženje ter zanikanja očetovstva. Trikratni zmagovalec turnirja v Wimbledonu tokratne očitke zavrača, grozi pa mu do sedem let zapora.