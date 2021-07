Beatli na sodišču zaradi obročka za penis

2019.

je Ringo Starr ugotovil, da je na trgu seks igračka z njegovim imenom.

Igračka je glasbeniku povzročila sive lase.

Njegova zapuščina je glasba. Bobnarželi, da ga poznajo in se ga spominjajo po skladbah, ki jih je ustvarjal kot del legendarne liverpoolske četverice The Beatles. A sta to ogrozili ameriški podjetji Pacific Coast Holdings in Momentum Management, ki sta na trg žgečkljivih in seksi pripomočkov že leta 2008 poslali vibrirajoči obroček za penis pod imenom Ring O.Ime, ki po izgovorjavi vse preveč spominja na umetniško ime angleškega glasbenika, zaradi česar se je ta že pred dvema letoma podal na sodišče, saj ni želel, da bi se njega ali legendarne Beatle ter njihovo glasbo na kakršen koli način, tudi če zgolj posredno, povezovalo z erotično industrijo. »Izbrano ime izdelka je po izgovorjavi in celo podobi enako Ringovemu, ki je že registrirano kot blagovna znamka,« so se v zvezdnikovem imenu pritožili njegovi odvetniki in dodali, da bi ljudje zlahka pomislili, da je Ringo zaplul v vode spolnih pripomočkov. Česar si nikakor ne želi, vsakršna povezava s seks igračkami bi namreč uničila ali vsaj omadeževala njegov ugled in ugled njegove znamke.Vibrirajoči obroček za penis naj bi podaljševal spolni užitek, a pravni boj, ki se je zaradi njega odvijal na sodišču, se je vendar vlekel predolgo. Zato sta ameriški podjetji in legendarni bobnar dosegla dogovor, 80-letni zvezdnik pa je odstopil od tožbe. Proizvajalca sta se zavezala, da se bosta izogibala vsem dejavnostim, ki bi lahko privedle do zmede, do zmotnega povezovanja njihovega izdelka za telesni užitek z glasbenikom. Zavezala sta se, da ne bosta »škodila imenu in podobi Ringa Starra, ga sramotila ali omalovaževala«. V velikem loku se morata izogibati omembi ali namigom na glasbenika ali skupino The Beatles, s svojimi dejavnostmi pa ljudi nikakor ne smeta navesti, da bi med izdelkom in britansko legendarno skupino lahko obstajala kakršna koli povezava.Ime Ring O bo ostalo. Toda uporablja se ga lahko zgolj za spolne pripomočke za odrasle in razpršila, ki blažijo občutljivost, besedici pa morata vedno in vselej ostati ločeni. Torej le Ring O in nikakor ne RingO. Ob tem se je britanski glasbenik s krstnim imenomstrinjal, da sam nikoli ne bo svojega umetniškega imena, ki je registrirano kot blagovna znamka, uporabil v povezavi s tovrstnimi pripomočki. Za primer, če bi ga žgečkljiva industrija vendar kdaj zamikala.