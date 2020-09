Batman zbolel za covidom-19

GETTY IMAGES Igralec je pozitiven na covid-19. FOTO: Carlos Alvarez/Getty Images

Slavni igralec je v skladu s protokolom v izolaciji.

Snemanje Batmana je zaustavljeno, so potrdili pri studiu Warner Bros, ki producira film, in tudi pojasnili, zakaj: eden od članov ekipe je zbolel za novim koronavirusom, zaradi česar je, v skladu s protokolom, v izolaciji. Kdo je oboleli, kajpak niso povedali, a so predstavniki sedme sile izbrskali, da je bil na testu za covid-19 pozitiven sam Batman,, igralec, ki mu je pripadla glavna vloga. Zvezdnik je moral v najmanj 14-dnevno izolacijo.Pandemija novega koronavirusa snemanja v predmestju Londona ni prekinila prvič. Bolezen je težko pričakovani film prvikrat prizadela marca, ko se je zaustavil ves svet in z njim vred filmska industrija, delo so pred dnevi nadaljevali – prejšnji teden smo na družabnih omrežjih videli prvi napovednik –, a že so nastopili novi problemi za režiserja, ki bodo trajali najmanj dva tedna, za vsaj toliko časa mora, kot pišejo pri Vanity Fair, kjer so citirali »zelo zanesljiv vir«, Pattinson v izolacijo. A če je igralec zares bolan, bi v karanteni utegnil ostati celo dlje.Medtem ko predstavniki igralca in studia dogajanja niso hoteli komentirati, oboževalci 34-letnega Pattinsona, ki je igral tudi v Harryju Potterju ter Somraku (Twilight), pa upajo na najboljše. V filmu Mladi Batman poskuša rešiti serijske umore v Gothamu; poleg glavnega junaka nastopajo še The Riddler (), Selina Kyle, preden postane Catwoman, ki jo igra, in Oswald Cobblepot, ki mu za hrbtom pravijo Pingvin, upodablja ga. V kinematografe naj bi prišel junija prihodnje leto, a je večja verjetnost, da ga bodo prvi gledalci videli šele jeseni, omenjajo oktober. U. S.