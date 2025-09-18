Barron Trump zapustil fakulteto v New Yorku, znano je, kje nadaljuje študij

Barron Trump, sin Donalda in Melanie Trump, ne študira več v New Yorku. Čeprav je tam začel svoje študijsko življenje na prestižni univerzi New York, kjer je eno leto obiskoval Stern School of Business, se je zdaj preselil v drugo mesto.

Živel je v družinskem stanovanju na Manhattnu, a ga med prvim tednom predavanj niso opazili na fakulteti, zato je bilo kmalu jasno, da jesenskega semestra ne bo preživel v tem mestu.

Preselil se je bližje družini

Barron je zapustil Manhattan in se preselil na novo lokacijo. Univerza v New Yorku namreč omogoča študij v več mestih, zato se je Barron preselil bližje družini – na kampus v Washingtonu, D. C.

Po pisanju revije People zdaj študira v majhni in ekskluzivni skupini z manj kot sto sošolci. Še vedno pa ni jasno, ali živi v študentskem naselju ali v Beli hiši.

Študentski kompleks je sicer le nekaj korakov oddaljen od predsedniške rezidence, kar pomeni, da bo Barron v prihodnjih mesecih ostal blizu staršev. Razlog njegove selitve ni znan.

Na spletni strani univerze pojasnjujejo, da se dodiplomski študenti, ki so nameščeni v Washingtonu, »globoko vključujejo v politiko, posel, novinarstvo in vodenje skozi predavanja in izkustveno učenje v prestolnici«.

Semester na kampusu v Washingtonu stane približno 32.811 ameriških dolarjev, bivanje pa lahko nanese še dodatnih 9.513 dolarjev.

Aktivno poletje

Sin nekdanjega predsednika ZDA se je to poletje posvetil širitvi družinskega posla, romantične vezi (in zabave) pa ga, kot kaže, niso zanimale.

Po pisanju People Barron ni pretirano navdušen nad ljubezenskimi razmerji, temveč je raje čas namenjal sestankom s potencialnimi poslovnimi partnerji, saj namerava zagnati lastno tehnološko podjetje.

Ugibanja o njegovem ljubezenskem življenju so se pojavila maja, ko je neimenovani vir razširil govorice o domnevnem dekletu, a te informacije niso nikoli potrdili.