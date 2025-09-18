  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

SPREMEMBE

Barron Trump zapustil fakulteto v New Yorku, znano je, kje nadaljuje študij

Barron Trump, sin Donalda in Melanie Trump, je zapustil newyorško univerzo in se preselil bližje družini.
Barron Trump. FOTO: Chip Somodevilla, Reuters
Barron Trump. FOTO: Chip Somodevilla, Reuters
N. Č.
 18. 9. 2025 | 16:25
A+A-

Barron Trump, sin Donalda in Melanie Trump, ne študira več v New Yorku. Čeprav je tam začel svoje študijsko življenje na prestižni univerzi New York, kjer je eno leto obiskoval Stern School of Business, se je zdaj preselil v drugo mesto.

Živel je v družinskem stanovanju na Manhattnu, a ga med prvim tednom predavanj niso opazili na fakulteti, zato je bilo kmalu jasno, da jesenskega semestra ne bo preživel v tem mestu.

Preselil se je bližje družini

Barron je zapustil Manhattan in se preselil na novo lokacijo. Univerza v New Yorku namreč omogoča študij v več mestih, zato se je Barron preselil bližje družini – na kampus v Washingtonu, D. C.

Po pisanju revije People zdaj študira v majhni in ekskluzivni skupini z manj kot sto sošolci. Še vedno pa ni jasno, ali živi v študentskem naselju ali v Beli hiši.

Študentski kompleks je sicer le nekaj korakov oddaljen od predsedniške rezidence, kar pomeni, da bo Barron v prihodnjih mesecih ostal blizu staršev. Razlog njegove selitve ni znan.

Na spletni strani univerze pojasnjujejo, da se dodiplomski študenti, ki so nameščeni v Washingtonu, »globoko vključujejo v politiko, posel, novinarstvo in vodenje skozi predavanja in izkustveno učenje v prestolnici«.

Semester na kampusu v Washingtonu stane približno 32.811 ameriških dolarjev, bivanje pa lahko nanese še dodatnih 9.513 dolarjev.

Aktivno poletje

Sin nekdanjega predsednika ZDA se je to poletje posvetil širitvi družinskega posla, romantične vezi (in zabave) pa ga, kot kaže, niso zanimale.

Po pisanju People Barron ni pretirano navdušen nad ljubezenskimi razmerji, temveč je raje čas namenjal sestankom s potencialnimi poslovnimi partnerji, saj namerava zagnati lastno tehnološko podjetje.

Ugibanja o njegovem ljubezenskem življenju so se pojavila maja, ko je neimenovani vir razširil govorice o domnevnem dekletu, a te informacije niso nikoli potrdili.

Več iz teme

Barron TrumpDonald TrumpMelania TrumpNew Yorkštudij
ZADNJE NOVICE
18:15
Ona  |  Aktivni in zdravi
LJUBEZEN SKOZI ŽELODEC

Kuhinja je tudi oder za bližino in romantiko

Kuhinja povezuje partnerja skozi vsakdanje rituale. Po mnenju večine je partner privlačnejši, če zna kuhati.
18. 9. 2025 | 18:15
18:15
Novice  |  Svet
RAČUNALNIŠTVO

Google je izdal nujno posodobitev za vse uporabnike Chroma, napadi že v teku

Google opozarja, da je Chrome pod napadom, zato je izdal nujno posodobitev.
18. 9. 2025 | 18:15
18:06
Kronika  |  Na tujem
NADLEGOVANJE NA LETALU

Slovenko nadlegoval pijani Hrvat na letu v Pariz: »Bil je z ženo in otrokoma. Grozno!«

Šokanten prizor in nadlegovanje na letu iz Zagreba v Pariz.
18. 9. 2025 | 18:06
18:00
Ona  |  Stil
ODNOSI

Pet stvari, ki jih vsak dan počnejo srečni pari

Za povezovanje ne potrebujemo več časa, temveč več volje.
18. 9. 2025 | 18:00
17:15
Novice  |  Slovenija
NAMA

Znana slovenska veleblagovnica spet odprla svoja vrata

Najstarejša samopostrežna veleblagovnica s še več ponudbe; v središču ostaja pristna nakupovalna izkušnja.
18. 9. 2025 | 17:15
17:15
Novice  |  Slovenija
LEVIČARSKI AKTIVIZEM

Desni slovenski komentator udaril: »Naši komunisti imajo apetite dejansko ukinjati zasebne televizije«

Tomaž Štih javnosti znan predvsem pod nazivom Libertarec se je kritično odzval na poročanje o razlogih za ukinitev večerne komične oddaje Jimmy Kimmel Live.
18. 9. 2025 | 17:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
16. 9. 2025 | 09:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki