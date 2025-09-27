Barron Trump prekosil sestro Ivanko in mamo Melanio

Revija Forbes je objavila najnovejšo analizo financ družine Trump, pri čemer ena številka še posebej izstopa. Barron Trump, najmlajši sin Donalda Trumpa, je do svojega 19. leta nakopičil premoženje, ocenjeno na 150 milijonov dolarjev oziroma 141,50 milijona evrov.

Neto premoženje Barrona Trumpa

Barron, trenutno študent drugega letnika na univerzi New York, je po poročanju revije People postal osrednja figura v družinskih kripto poslih. Donald Trump je lani jeseni celo priznal, da ga je ravno najmlajši otrok uvedel v svet prodaje žetonov.

»Ima štiri denarnice ali nekaj takega, jaz pa sem rekel: Kaj sploh je denarnica?« se je s smehom spomnil Trump ob lansiranju platforme World Liberty Financial.

FOTO: Profimedia

Medtem ko Forbes ocenjuje Barronova likvidna sredstva na 150 milijonov dolarjev, ima mladenič tudi ogromno zaklenjenih žetonov.

Če se ti odklenejo, bi se njegovo premoženje lahko povečalo za dodatnih 525 milijonov dolarjev oziroma za 495,08 milijona evrov.

Družinsko premoženje

Donald Trump ostaja na vrhu družinske lestvice z ocenjenim premoženjem 7,3 milijarde dolarjev oziroma 6,7 milijarde evrov.

Po podatkih revije Forbes se je njegovo bogastvo v zadnjem letu povečalo za več kot tri milijarde dolarjev, (2,8 milijarde evrov) predvsem zaradi uspehov na področju kriptovalut in mednarodnih licenc. Ta rast ga je na lestvici Forbes 400 dvignila za 118 mest, trenutno zaseda 201. mesto.

FOTO: Profimedia

Tudi Donald mlajši in Eric Trump služita s kriptovalutami. Skupaj sta lastnika podjetja American Bitcoin in imata deleže v World Liberty Financial. Njuno premoženje naj bi znašalo 471,50 milijona dolarjev oziroma 444 milijonov evrov - Donald mlajši in 750 milijonov dolarjev (707,25 milijona evrov) - Eric.

Ivanka Trump ima po oceni pod palcem 100 milijonov dolarjev ali 94 milijonov evrov, njen mož, Jared Kushner je po bogastvu drugi v družini, takoj za Donaldom, z več kot milijardo dolarjev.

FOTO: Reuters

Prva dama in ostali

Neto premoženje Melanie Trump je ocenjeno na 20 milijonov dolarjev (18,8 milijona evrov), to naj bi jih pridobila s knjigami, govori in celo lastnim kripto kovancem.

FOTO: Ricardo Arduengo/Reuters

Tiffany Trump in njen mož Michael Boulos nista na lestvici.

Barronovi naslednji koraki

Viri revije People poročajo, da je Barron poletje preživel na sestankih s partnerji, razvijal tehnološke projekte in sklepal poslovne dogovore. Družinski vir ga je opisal kot podjetnega, bistroumnega in pri gradnji svoje kariere nikakor ne sramežljivega.

FOTO: Carlos Barria/Reuters

Pri komaj 19. letih je Barron že zaslužil več kot nekateri njegovi sorodniki, celo več kot njegova mama. In če se zaklenjeni žetoni izkažejo za uspešne, bi lahko kmalu tekmoval z najbogatejšimi člani družine Trump, ugiba livemint.com.

