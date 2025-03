Barron Trump ni kot drugi študentje: »Ves čas ga spremljajo«

Ko je ameriški predsednik Donald Trump v torek stopil pred kongres in nagovoril zbrane, ga je prišla podpret celota družina. Tam so bili žena Melania, ki jo je Trump tudi omenil v svojem nagovoru, ter vsi njegovi otroci. Razen najmlajšega Barrona in edinega, ki se je Donaldu rodil v zakonu z lepo Sevničanko.

Ker je najstnik tudi najvišji od vseh Trumpovih otrok, v višino meri nekaj malega več kot dva metra, tudi ni bilo težko opaziti, da ga v Washingtonu ni bilo. Mnogi so se zato spraševali, kaj se je z Barronom zgodilo, ne nazadnje je bil nepogrešljiv na zabavi ob Trumpovi zmagi na volitvah in tudi na vseh dogodkih okrog zaprisege Donalda Trumpa kot novega ameriškega predsednika. A kot so poudarili poznavalci, ni za njegovo odsotnost kriva nikakršna zarota, prepir ali kaj podobnega, Barron enostavno ni mogel v Washington D. C.

Zaradi študijskih obveznosti. Tudi sicer študent prvega letnika prestižne Univerze v New Yorku ne živi z očetom v Beli hiši, temveč je ostal v stolpnici, ki jo je pred desetletji zgradil prav njegov oče, nosi tudi njegov priimek. Večino časa je z njim v New Yorku tudi mama Melania, sicer pa so dnevi 18-letnega študenta menda precej monotoni. Kot so za medije na oni strani Atlantika povedali drugi študentje, ki obiskujejo taisto univerzo, Barron menda z njimi ne preživlja prav dosti časa.

Ves čas ga spremljajo

»Pride na predavanja in gre domov, to je v glavnem to. Nekajkrat smo ga videli na igrišču igrati košarko, sicer pa se ne druži z nikomer. To bi bilo sicer težko, tudi če bi se hotel, saj ga ves čas spremljajo agenti v civilu,« je Barrona opisala ena od študentk, ki se sicer strinja s kolegico, ki je prejšnji mesec dejala, da je »precej nenavadno« videti Barrona na fakulteti in na kampusu. »Resen je, sramežljiv, že potem izstopa. Potem je tu še dejstvo, da je višji skoraj od vseh in ves čas obkrožen s tajnimi agenti,« je dejala študentka, ki ni želela biti imenovana.

Konec lanskega leta so ameriški mediji sicer poročali, da naj bi bil Barron izredno priljubljen med dekleti, ki menda bolj ali manj skrivoma vzdihujejo za njim. »Mlad je, privlačen, visok, bogat in slaven. Moram našteti še kaj,« je takrat napol v šali napol zares za revijo People dejala ena od študentk, ki skupaj z najmlajšim Trumpom obiskuje eno od predavanj.