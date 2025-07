Barack Obama končno o ločitvi: »Bilo je napeto ...«

Čistega vina sta nalila v skupnem nastopu v podkastu IMO, ki ga Michelle vodi s svojim bratom Craigom Robinsonom.

V sproščenem pogovoru sta se Michelle in Barack že na začetku dotaknila govoric o težavah v zakonu. »Kaj, vidva se imata rada?« je v šali vprašal Craig Robinson.

Michelle je z nasmehom odgovorila: »O ja, to so samo trači.« Barack pa je dodal duhovito: »Sprejela me je nazaj! Nekaj časa je bilo napeto ...«

Michelle je izpostavila, kako pomemben se ji zdi čas, ki ga preživlja z možem: »Kadar nisva skupaj, ljudje takoj mislijo, da imava težave.«

Čustveno je priznala, da nikoli ni pomislila na to, da bi končala njun zakon: »Imela sva res težka obdobja. A tudi veliko zabavnih trenutkov, avantur in zaradi tega moškega, s katerim sem poročena, sem postala boljša oseba.«

Craig je pripomnil, kako ga ljudje pogosto sprašujejo o sestrinem zakonu. Omenil je srečanje z oboževalko, ki ga je prosila za fotografijo in pripomnila: »Kaj pa je on naredil?«

Barack Obama je priznal, da pogosto niti ne ve, kaj se govori o njiju: »Te stvari mi običajno uidejo, in ko mi kdo kaj omeni, pravim nekaj v smislu: o čem sploh govorite?«

Par je poročen skoraj 33 let in ima dve hčerki 26-letno Malio ter 24-letno Sasho, piše Daily Mail.