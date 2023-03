Banksy v Trst privabil 40.000 obiskovalcev (FOTO)

Kdo je Banksy? Tega nihče ne ve, kajti najbolj znani svetovni mojster grafitov se je odločil, da njegovo ime in podoba ostaneta skrita očem javnosti. Ravno nasprotno pa velja za dela, saj njegovi grafiti odmevajo po vsem svetu in se pojavljajo marsikje: nazadnje za letošnji dan zaljubljencev, denimo, ko je v mestu na jugu Anglije opozoril na nasilje, in to z grafitom ženske, ki ima na očesu veliko modrico.

Metalec rož – podoba, izrisana s šablono, se je pred dvema desetletjema pojavila na eni od stavb na Zahodnem bregu.

Letos je bil Banksy tudi v Ukrajini, kjer je na raketirano stavbo v popolnoma razdejanem mestu Borodjanka blizu Kijeva, narisal telovadko, ki na ruševinah izvaja stojo na rokah. Teh, najnovejših iz Banksyjeve zbirke grafitov, v Trstu (še) ni, je pa tu okoli 60 del, ki so jih za razstavo – ta ni avtorizirana – odstopili zasebni zbiratelji.

Genij ali vandal je eden od napisov, ki jih lahko ujamemo na razstavi.

10.aprila se zapre razstava.

Original za nekaj dolarjev

Še prej pa ta zanimivost: pred desetletjem so na eni od stojnic v New Yorku ponujali platna, na katerih so bile s šablonami izrisane podobe. Vsako od del je stalo 60 dolarjev in počasi so mimoidoči pokupili vseh 10, morda 20 platen.

Le komu je namenjena ta dobrodošlica?

Zna biti, da je bil prodajalec kar Banksy osebno, a ga ni nihče prepoznal. No, pozneje se je izkazalo, da so tisti, ki so segli v denarnico po nekaj deset dolarjev, pravzaprav kupili originalna dela mojstra grafitov, ki stanejo po več deset tisoč evrov.

V nekdanji ribarnici je zdaj razstavni prostor Salone degli Incanti.

»Vsako njegovo delo nam namreč poskuša predati točno določeno sporočilo, številne teme pa se v njegovi umetnosti ponavljajo: protesti zoper krivice tega sveta, obsojanje vojne in nasilja, sporočila upanja in svobode, konformizem, migracije in mnoge druge. Umetnik je nedvomno spreten komunikator, ki se izraža na najtišji možen način in pusti, da v njegovem imenu publiko nagovarjajo grafiti.

Razstava, ki jo je zasnoval kustos Gianni Mercurio, je razdeljena na tri dele.

Njegova umetnost nastaja na zidovih, da bi prek spleta dosegla čim širšo publiko, zlasti mlajše generacije, in ji segla v srce,« so ob razstavi z naslovom Veliki komunikator, ki jo je pripravil kustos Gianni Mercurio, zapisali v Trstu.

V najbolj znanih muzejih

Razstava je razdeljena na tri dele: prvi omenja umetniška gibanja, ki so Banksyju blizu. V drugi del so zajete reprodukcije in originalna dela umetnika, tretji del z naslovom All Over (Povsod) pa predstavlja umetnikove murale na njihovi lokaciji, ključne poudarke njegove umetnosti in tudi multimedijske instalacije. Hkrati so na razstavo vključene podobe njegovih vdorov v najbolj znane muzeje po vsem svetu, saj poznavalci sklepajo, da je svoja dela obesil v muzeje MOMA v New Yorku, Louvre v Parizu in Tate v Londonu.

Opičja kraljica, zraven pa parlament, poln opic.

Banksy se naslanja na sodobne podobe in jim nadene nov pomen.

Razstavo v mogočnem objektu tik ob morju, ki je bil v preteklosti mestna ribarnica, si je ogledalo že več kot 40.000 obiskovalcev. Stavba je bila zgrajena v letih 1912 in 1913, pred kratkim pa so jo obnovili in spremenili v razstavišče Salone degli Incanti. Razstavišče je odprto vsak dan, organizatorji razstave so pripravili tudi vodene oglede v slovenščini, hkrati pa dodali z delavnicami dopolnjeno ponudbo, namenjeno najmlajšim obiskovalcem.

Podgana je ena od podob, s katerimi skrivnostni grafitar rad komunicira.