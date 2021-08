Balkanski posli: znani režiser brutalno obračunal s kolegom (VIDEO)

Znani srbski igralec in režiser Dragan Bjelogrlić je končal v priporu. Fizično se je spravil na kolega režiserja Predraga Antonijevića in ga poškodoval, poročajo srbski mediji.



Nova.rs tako navaja, da je Bjelogrlić zgodaj zjutraj v hotelu v Nišu večkrat udaril Antonijevića, nato pa so ga zaradi nasilnega obnašanja za 48 ur pridržali.



V javnost je prišel tudi posnetek incidenta, kjer se vidi, da Antonijević sedi, ko se mu približa Bjelogrlić in ga z roko udari v obraz. Sicer se je poskušal braniti pred udarci, a je Bjelogrlić napad nadaljeval in ga še nekajkrat udaril v glavo.





