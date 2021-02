Balkanska zvezda jokala na televiziji: Na čelo so mi narisali tarčo

Ena izmed največjih balkanskih pevskih zvezd, Neda Ukraden, se je zlomila, ko se je javila v jutranji program. Vključila se je v program TV Prva in govorila o negativnih odzivih, ki jih je bila deležna po tem, ko je objavila fotografijo, ki je nastala med cepljenjem proti koronavirusu, je poročal Blic.



»Na moje čelo so norci narisali tarčo. Domoljubje ni dvigovanje treh prstov, ampak je, da ceniš svoje umetnike, športnike, ko se spominjaš zgodovine,« je poudarila pevka in ob tem začela jokati.



Nato se je odzvala tudi na kritike, ki letijo nanjo zaradi mladostnega videza. »Boli jih, da sem videti tako, kot sem. Vsem ženskam mojih let pa sporočam, naj cenijo sebe in tisto, kar je dobro v ljudeh.«

