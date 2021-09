Balkanska diva v seksi kopalkah, luksuzne jahte ni opazil nihče (FOTO)

Prva glasbena dama Balkana poletne počitnice preživlja na luksuzni jahti in skupaj s soprogomobiskuje letovišča po Jadranu.Preberite še:(60) se svojim oboževalcem seveda redno oglaša na družabnih omrežjih in jih seznani kako uživa. Tako je razkrila, da je trenutno v Črni Gori in se pokazala v belih kopalkah z globokim izrezom na hrbtu.Sledilci so bili nad postavo pevke več kot navdušeni. Tako ob komplimentih, da je z leti videti vse lepša, sploh niso opazili pregrešno drage jahte, za katero naj bi s soprogom odštela 6 milijonov evrov.