Balkan žaluje, umrl je priljubljeni pop folk pevec

V Beogradu je danes v starosti 68 let umrl srbski pevec Marinko Rokvić, poročajo srbski mediji. Pred kratkim so se v tamkajšnjih medijih pojavile informacije, da je bil priljubljeni pop folk pevec hospitaliziran in da je njegovo zdravstveno stanje kritično. Njegov sin Nikola Rokvić je pred kratkim izjavil, da je zdravje njegovega očeta slabo.

Rokvić se je rodil leta 1954 v Bosanskom Petrovcu. Svojo kariero je začel leta 1974, posnel skupno dvajset studijskih albumov in številne uspešnice, kot so Skitnica, Svađalice moja mala, Potražiću oči zelenije, Zanela me svetla velikog grada, Polomio vetar grane, Da volim drugu ne mogu, Jedina moja, Ti za ljubav nisi rođena, Ljubav stara srce para, Tri u jednoj ...

Tudi njegova sinova Nikola in Marko sta priljubljena ljudska pevca.