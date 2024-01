Balkan se trese od smeha, zaradi Slovenije osramočena pred kamero (VIDEO)

Ste se že kdaj igrali igrico, ko določite črko in temo, potem pa se lotite naštevanja? Izgubi tisti, ki prvemu spodleti povedati besedo na to črko.

V srbskem šovu Zadruga sta se to igro igrala Lepi Mića in Aneli Ahmić. Iskala sta mesta, med drugim tista, ki se začnejo na črko s. Na začetku sta uspešno naštevala mesta, a z vsakim krogom je bilo težje. V nekem trenutku je vplivnica Aneli razmišljala na glas in namesto mesta omenila kar Slovenijo, a je treba povedati, da se je svoje zmote zavedela. Malce se je nasmehnila, potem pa ponovno zagnala možgane. Naslednji predlog je bil Slovaška.

Lepi Mića je kljub vnovičnemu spodletelemu poskusu ohranil resen izraz in je mladenko vprašal, koliko let ima.

Igro sta kljub temu nadaljevala, v enem od krogov pa je za mesto, ki se začne na črko s, predlagala še Skardinavijo (ne, nismo se zatipkali).

Kako je bilo to videti, si oglejte na spodnjem posnetku.