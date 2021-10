Baldwin se je umaknil iz javnosti in odpovedal vse projekte

Na dan prihajajo nove informacije iz preiskave nesreče na snemanju filma Rust, kjer je znani igralec Alec Baldwin po nesreči ustrelil dva sodelavca. Snemalka (42) je v bolnišnici umrla, 48-letni režiser Joel Souza pa je bil ranjen, vendar je bolnišnico že zapustil. Več o tem preberite v tem prispevku.

Baldwin se je povsem umaknil iz javnosti in odpovedal vse svoje prihajajoče projekte. »To je način, na katerega se on sooča s težkimi situacijami v življenju. Če se zgodi kaj težkega, se potegne nazaj. Vsi vemo, da je bila nesreča, ampak on je kljub temu skrušen,« so za tuje medije povedali viri blizu igralcu.

Od četrtka naj bi bil tudi v stiku z družino preminule. Fotografirali so ga v družbi moža umrle Matthewa in njunega sina Androsa, ki je star devet let. Prišla sta v Novo Mehiko, posneli pa so tudi fotografije, kjer Baldwin objema soproga in sina.

Preiskava nesreče se nadaljuje, v medije pa curljajo informacije in namigi, kdo bi lahko bil kriv za zamenjavo nabojev v pištoli. Trenutno prst usmerjajo proti pomočniku režiserja Davu Hallsu. Ta izkušeni profesionalec naj bi dal orožje v roke Baldwinu in mu rekel,da je »hladno orožje«, kar v filmskem žargonu pomeni, da so v njem slepi naboji.

Kot piše CNN , so s Hallsom imeli težave že na dveh snemanjih v letu 2019 zaradi njegove nezanesljivosti. Šlo naj bi prav za nespoštovanje protokolov pri uporabi orožja in pirotehnike, nespoštovanje protipožarnih ukrepov in neprimerno seksualno obnašanje na delovnem mestu. Ena izmed pirotehničark Maggie Goll, ki je z njim delala leta 2019, je povedala, da je filmska ekipa v enem primeru izvedela, da bodo delali s pravim orožjem samo zato, ker je od Hallsa to nekdo izrecno zahteval. Menda tudi ni dosledno vračal strelskih rekvizitov, sestanki o varnosti pri delu z orožjem pa so se mu zdeli nepotrebni. Preiskava bo pokazala, kaj je šlo narobe.

V Novi Mehiki so medtem pripravili bedenje v spomin na preminulo ukrajinsko snemalko Halynu Hutchins. »Ko se zgodi kaj tako groznega, to razočara vse nas, ki delamo v tej industriji,« je povedala Sandie Kay, udeleženka spominskega bedenja. Nekateri udeleženci pa so priložnost izkoristili tudi za opozarjanje na nevarnost orožja in pozive k prepovedi uporabe pravih pištol med snemanjem.