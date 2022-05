Balaševićevo soprogo napadli, škandal zatresel soseščino

Dobre dve leti po objavi knjižnega prvenca Planeta Dvorište (Planet Dvorišče) je vdova Đorđa Balaševića Olivera na filozofski fakulteti v Osjeku predstavila knjigo. Predstavitev je po pisanju tamkajšnjih medijev prerasla v škandal. Balaševićeva je obiskovalcem in novinarjem prepovedala snemanje scenskega dela programa svojega 45-minutnega monologa. Vsem je pojasnila, kakšni so pogoji, in jih opozorila, da bo promocijo prekinila v trenutku, ko in če bo zaslišala sprožilec na fotoaparatu. Menda je zavrnila fotografiranje s knjigo v roki, s pojasnilom, da za to potrebuje koncentracijo in da bo vsem na voljo po koncu dogodka.

Po končanem uradnem delu je začela podpisovati knjige, a je menda zopet zavrnila fotografiranje ob domnevnem pojasnilu, da hrvaški mediji o njej grdo pišejo. Nekaj novinarskih ekip je ob tem zapustilo prizorišče dogodka. Zakaj se je Balaševića tako obnašala, nihče ne ve, a nekateri ugibajo, da verjetno žaluje po smrti moža, prav tako pa naj ne bi bila zadovoljna z medijskim poročanjem o njenih odločitvah, ki jih je sprejela v zvezi z bogato umetniško zapuščino svojega pokojnega moža. Po njegovi smrti je prešla v akcijo zaščite njegovega lika in dela, zdi pa se tudi, da želi na vsak način ustaviti nedovoljeno uporabo njegove glasbe.

Srbski mediji pišejo, da je vdova po smrti moža s spletnih omrežij izbrisala vse fotografije, na katerih sta skupaj. Z odvetnikom je prepovedala tudi koncerte skupine v čast Balaševiću, pišejo pa tudi, naj bi z interneta umaknila vse posnetke, ki so posvečeni njegovi umetnosti. Nekateri mediji so prenesli novico, da je od lastnika restavracije Kućerda zahtevala denarno odškodnino, ker gre za besedo oziroma izraz, ki se je prvič uporabil v Balaševićevi pesmi Namćor.