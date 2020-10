Bahata starleta slavila na zasebnem otoku

Osebni arhiv Kardashianke so na udaru kritik zaradi brezsramnega razkazovanja razkošja sredi globalne krize

Osebni arhiv Z družino in prijatelji si je privoščila »skromno« zabavo blizu Tahitija.

Osebni arhiv Za Kimin najbližji krog pandemija očitno ne obstaja.

40 gostov za praznovanje 40. rojstnega dne.

Pol sveta je v karanteni. Več kot milijon ljudi je že umrlo za koronavirusom. Epidemija pa za sabo pušča tolikšno gospodarsko opustošenje, kot ga mlajše generacije ne pomnijo in katerega učinke bomo boleče čutili še leta po tem, ko bo epidemija izzvenela.A vse to sene dotakne. Vsaj direktno ne. Kajti četudi starleta resničnostne televizije priznava, da se je večina ljudi znašla v nezavidljivi situaciji, se je sama za svojo štiridesetico želela oddahniti od napetosti trenutnega časa ter si pokloniti skromno slavje z nekaj preprostega razkošja, ki bi njo in njene najbližje spomnilo na pretekle, bolj varne, normalne dni.»Vsaj za trenutek sem se želela pretvarjati, da je svet spet normalen,« je zapisala in dodala, da do zdaj verjetno ni v resnici cenila in doumela, kakšno razkošje je, če lahko nekam odideš in preživiš dragoceni čas z družino in prijatelji. Vse lepo in prav. Če ne bi bilo njeno pojmovanje skromnosti in preprostosti tedenski oddih na zasebnem otoku v razkošnih vilah, kjer te osebje streže od spredaj in zadaj. O čemer se moraš bahati po družabnih omrežjih. Da se je namesto rojstnodnevnih čestitk po družabnih omrežjih nanjo usul plaz kritik, kako že odvratno brez posluha je, samozagledana in brez kančka rahločutnosti.»Ljudje smo zaprti doma in v grozi spremljamo število novookuženih in žrtev. Morda bi to lahko zadržala zase. Povsem brez občutka!« je čivkinil eden. Spet drugi še ostreje, češ da se ljudje od umirajočih v bolnišnicah poslavljajo prek telefona, a kako lepo zanjo – in prizemljeno ter skromno od nje –, da lahko svetu, ki trpi, razkazuje fotke razkošnega izleta. Kar pa sta le dve ostri kritiki iz morja podobnih, ki so se jim pridružili tudi slavni in znani. Na čelu verjetno s, voditeljem oddaje Good morning Britain, ki je bahato starleto brez olepšavanj označil za nerahločutno imbecilko, ob kateri mu gre na bruhanje. Z za le odtenek bolj izbranimi besedami pa so se je lotili tudi zvezdniki, kot soiz Živih mrtvecev, glasbenikiz serije Tretji kamen od sonca, »družinski človek«. Če jih omenimo le nekaj.Za okrogli jubilej si je ustvarila otroški mehurček, ki ga pandemičen krč ni zajel. Z izbrano 40-glavo skupino družinskih članov in najtesnejših prijateljev, med katerimi seveda niso manjkali mamaz mlajšim ljubimcem, sestrein, brat, prijateljiin, je za čudovit teden pozabe odletela na zasebni tropski otoček blizu Tahitija. Seveda z zasebnim letalom, vsi pa so bivali v zasebnih razkošnih vilah.»Plesali smo, kolesarili, veslali v kajakih, plavali s kiti. Zavedam se, da je to za mnoge trenutno zunaj dosega, kar me še dodatno opomni, kako privilegirano je moje življenje,« je poskušala biti skromna. In nadaljevala, da enega samega dne ne jemlje za samoumevnega, sploh v teh časih, ko se še toliko bolj zaveda, kaj je v resnici pomembno.»Zato si letos nisem mogla zamisliti lepšega praznovanja kot biti v krogu ljudi, zaradi katerih sem danes ženska, kakršna sem. Pred covidom nismo v celoti cenili, kakšno razkošje je to, da lahko nekam odpotujemo in smo z družino in prijatelji v varnem okolju.« Seveda pa je poskrbela, da to varno okolje otočka, ki doslej ni imelo enega samega primera okužbe, takšno tudi ostane. V pričakovanju rojstnega dne so morali vsi povabljeni v dvotedensko samoizolacijo, prestati več testov, nato pa jih je presenetila s potovanjem v tropski raj. To so vsaj njene besede, ki pa večini niso šle v račun – kako da jih je namreč presenetila, ko pa so morali v dveh tednih prej prek vseh teh varnostnih ukrepov, se ljudje sprašujejo.Počeli so vse, kar uživanciji na tropskem otroku pritiče. Krona vsega pa je bilo verjetno rojstnodnevno slavje z večerjo v soju sveč. Edini opomnik, da zunaj otoka divja zdravstvena kriza, pa natakarji z zaščitnimi maskami.