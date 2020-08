Baby bo spet zasijala v Umazanem plesu

Osebni Arhiv Ponosna sta na edinko Stello, ki je končala srednjo šolo. FOTO: Osebni Arhiv

Še v tem mesecu je med filmskimi sladokusci, sploh tistimi, ki se jim kolca po nekaj romantike, završalo.se po 33 letih vrača k svoji najbolj kultni vlogi Baby Houseman v filmu Umazani ples, ki jo je izstrelil med zvezde.In očitno ji bo zaposlenost v teh dneh prišla več kot prav, saj ne bo imela na razpolago toliko časa, da razmišlja o viharju, ki je pustošil po njeni zasebnosti in pustil razdejanje. Po 20 skupnih letih, od katerih sta jih 19 preživela kot mož in žena, je njeni ljubezni snamreč odzvonilo. Brez vrnitve, saj je Gregg že vložil ločitvene papirje.Kje se jima je zalomilo, vesta le onadva. Sta pa resnici, da za njiju ni več skupne prihodnosti, pogledala v oči že januarja in se razšla. Kar pa je ostalo skrito, tudi zaradi samoizolacije, do prejšnjega meseca, ko sta obelodanila to nič kaj radostno novico. In ker očitno igralec ne vidi smisla v zavlačevanju, je v teh dneh že zagnal ločitveno kolesje.»Po 19 skupnih letih, razšla sva se že v januarju, sva sprejela težko odločitev, da se ločiva. Kljub temu ostajamo družina, ki se ljubi in ceni. Še vedno sva si blizu in sva globoko hvaležna za del življenja, ki sva ga preživela skupaj, in za najino čudovito hčer,« sta skupaj delila s sledilci na instagramu, pri čemer je Jennifer priznala, da ji gre, čeprav vesta, da je to najboljše, in čeprav se imata še naprej rada, ob pisanju teh besed pošteno na jok.Zvezdnica Umazanega plesa in igralec, ki je zaslovel v znanstvenofantastični seriji Agenti S.H.I.E.L.D., ki mu je odprla vrata tudi v filme Marvelovega vesolja, kot sta Maščevalci in Ironman, sta se spoznala in zaljubila leta 2000, si že naslednje poletje obljubila večnost, decembra tistega leta pa sta srečo okronala z edinkoDanes je ta že polnoletna, zato se okoli vprašanj preživnine in skrbništva ne bosta dajala. Ostaja pa odprto vprašanje njunega skupnega premoženja in lastnine, saj ni znano, ali sta v žaru mlade ljubezni, ki ju je bliskovito udarila, podpisala precej neromantično predporočno pogodbo. A se glede na njun očitno prijateljski razhod zdi, da pred vrati ni umazanega ločitvenega boja. Bolj ju namreč skrbi dejstvo, da je njuna hčerka v letih, ko se rojevajo mlade ljubezni. »Ko se je Stella vrnila iz šole, je dejala, da se ji zdi, da jo malce žeja po fantih. No, to je žeja, ki je še lep čas ne bo smela gasiti!« je še lani namreč dejal zaščitniški očka Clark.