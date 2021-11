Babici kupila poredno darilo

Ženska ni nikoli prestara, da ji pogled na izklesane, privlačne moške ne bi pognal krvi po žilah in nekoliko dvignil srčnega utripa. To je avstralsko pevko in nekdanjo sodnico resničnostne oddaje X Factor Dannii Minogue, nekoliko manj slavno sestro Kylie Minogue, naučila babica Millie, ki ji je vnukinja lani na obraz pričarala širok nasmeh z izborom rojstnodnevnega darila. Babici, ki je lani dopolnila 101. leto, je namreč hudomušno podarila gasilski koledar in zadela žebljico na glavico.

»Darilo jo je prevzelo. Koledar je naravnost oboževala!« Zato se je Dannii letos, le par dni pred njenim 102. rojstnim dnem, odločila zgodbo ponoviti. »Spet sem ji kupila gasilski koledar. Saj veste, tisti, na katerem mesec zastopa čeden in pomanjkljivo oblečen gasilec. Vsekakor pa zgoraj brez.«

Millie leta očitno ne pridejo do živega. Za sabo ima že dobro stoletje življenja, vendar se, pravi Dannii, še vedno vede kot mladostna upornica. »Noro smešna je in poredna, včasih skoraj zlobna, in prepričana je, da bi bila vrhunska stand up komedijantka. Po srcu je še vedno divjakinja,« je dejala o babici in dodala, da skoraj ni stvari ali pustolovščine, za katero ji Millie ne bi mogla zabrusiti, da je to že naredila. »Zdaj vem, čemu lahko pripišem njeno dolgo življenje in neusahljivo živahnost – krivi so gasilci!«