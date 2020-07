Avdicijo za Footloose zapustil na nosilih

Precej nepričakovano je glavna vloga v filmu Footloose nazadnje pripadla Kevinu Baconu.

Nekaj je počilo

1984.

je v kinematografe prišla glasbena uspešnica Footloose.

Grozno sem si želel te vloge. Na vodi sem čutil, da bo film velikanski uspeh.

Na Hollywoodskem bulvarju slavnih se blešči njegova zvezda, za pasom ima prestižno nagrado zlati globus, in čeprav nikoli ni osvojil najbolj čislanega oskarja, prenekateri filmski kritik meni, da jeeden najboljših igralcev svoje generacije brez tega zlatega kipca. A čeprav ni nikakršnega dvoma, da se je Bacon prebil v elito hollywoodskih veljakov, si svojega mesta med zvezdami morda nikoli ne bi priboril, ko ne bi bilo filma Footloose, ki je še precej neznanega Kevina izstrelil med zvezde.»Rad si mislim, da je Kevin moj dolžnik,« pa je zdaj razkril, ki je bil že tik pred tem, da si dokončno zagotovi glavno vlogo v danes kultnem glasbenem filmu Footlose, ko se je še na zadnji, plesni avdiciji močno poškodoval in pristal v bolnišnici. Tako so se producenti, nekoliko izgubljeni, komu zdaj zaupati vlogo najstnika Rena McCormacka, vdali režiserjevemu predlogu in tvegali s še neznanim Baconom ter spremenili kolesje igralčeve usode.V najožjem izboru za vlogo Rena McCormacka, najstnika iz velikega mesta, ki se preseli v zadušljivo mestece, kjer so zaradi tragične nesreče prepovedali glasbo in ples, sta bilain Rob Lowe. Cruise je producente prepričal s svojim plesom v spodnjem perilu v filmu Nevaren posel, Lowe pa se je na avdicijah že dokazal, pokazal tudi precejšnje plesne veščine, povrhu pa je imel videz najstniškega upornika, ki ga je režiser iskal. A je Cruise zaradi drugih filmskih obvez nato odpadel in tako se je Lowe prebil v ospredje dirke za glavno vlogo.»Močno sem si želel te vloge. V kosteh sem čutil, da bo film velikanski uspeh,« je v spomine zavil Rob in priznal, da ni imel nikakršnih plesnih izkušenj, a se je v pripravah na avdicije lotil tudi tega. Dva tedna je vsak dan pridno vadil ples, do potankosti izpil vsak gib in suvereno zakorakal na plesni del avdicij. Vse je teklo gladko skoraj do konca, ko se je avdicijski ples zaključil s skokom na tla in drsanjem po kolenih. Rob je začutil pekočo bolečino in skoraj zaslišal, kako je v njegovem telesu nekaj počilo. »Avdicijo sem zapustil na nosilih, odpeljali so me naravnost na urgenco.« Strgal si je namreč prednjo križno kolensko vez.Prepričan je bil, da je s poškodbo zapravil svojo veliko filmsko priložnost, a so ga producenti pomirili, da so se že prej odločili namesto igralca vzeti plesalca. Da bi bil razplet, za Lowa torej izgubljena vloga, enak, tudi če se ne bi poškodoval. »A sem 48 ur pozneje, še ves v oblakih zaradi protibolečinskih zdravil, prebral, da je vlogo dobil Bacon. Rad si torej mislim, da mi je vsaj malce dolžan.«