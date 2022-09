Astrologinja razkriva, kako bo vladal kralj Karel III.

Astrologinja Lisa Stardust je za Women's Health povedala, da je leta proučevala rojstno karto kraljice Elizabete II. in na podlagi primerjave s karto njenega naslednika kralja Karla III. ugotovila, da bo ta tudi zaradi datuma rojstva sledil načinu vladanja, ki je bil značilen za njegovo mater. Takole je utemeljila opažanja: »Kraljica je bila rojena 21. aprila 1926 ob 2.40. Čeprav ji ob rojstvu še ni bila namenjena vloga kraljice, so položaji planetov tedaj nakazovali, da bo nekoč prevzela vlogo močne javne osebe. S soncem v znamenju bika, z luno v znamenju leva in z ascendentom v kozorogu je izpolnjevala namreč vse pogoje, da bo postala veličastna osebnost.«

