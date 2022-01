Astrologinja princese Diane: Kaos se šele začenja, Meghan bo uresničila svoj peklenski načrt

Odločitev princa Harryja in njegove žene Meghan Markle, da se odrečeta kraljevim naslovom in zapustita Veliko Britanijo, je zamajala monarhijo, a velik preobrat šele prihaja, pravi osebna astrologinja princese Diane Debbie Frank. Tabloid The Sun je povedala, da jo bo Meghan v letu 2022 kraljevi družini spet pošteno zagodla. Trenutno se posveča otrokoma Archieju in Lilibet, a se že letos vrača v javno življenje, ko naj bi začela rušiti monarhijo. »Meghan bo začela z monarhijo obračunavati že januarja – dolg boj bo prinesel preobrat. V marcu se bo osredotočila na prizadevanja, ki bodo dala novo dimenzijo njeni vlogi v družinskem življenju,« je povedala astrologinja.

Za kraljičin jubilej bo uresničila svoj načrt

Elizabeta II. je najstarejša vladarica na svetu in po besedah ​​Frankove namerava svojo platinasto obletnico proslaviti na prestolu, piše mondo.rs. Junija so na sporedu jubilejne slovesnosti, Harry pa je že prej izjavil, da želi sodelovati na tem pomembnem dogodku in da se namerava vrniti v London. Harryju se bo najverjetneje pridružila Meghan, to pa naj bi kraljevo družino spravilo pred nove preizkušnje. »Med obletnico vladanja kraljice Elizabete II. se bo preostala kraljeva družina znašla v nelagodnem položaju, ker bo Meghan vztrajala, da pove svojo resnico. Vendar se bo jeseni nekoliko umirila in nehala pritiskati na družino.«