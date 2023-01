Ashley Olsen naj bi se skrivaj poročila

Sestre Olsen so starši naučili, kako pomembna in dragocena je zasebnost. Tako je predlani razložila Mary-Kate in dodala, da je prav potreba po zasebnosti botrovala minimalističnemu, že diskretnemu slogu oblačilne znamke Raw, ki sta jo zagnali s sestro dvojčico Ashley.

Ashley naj bi Louisu že obljubila večno ljubezen. FOTO: Juliano/x17online.com

In če je to opazno že v njunem oblikovanju, ni prav nič čudnega, da še neznansko bolj skrivajo svojo zasebnost. Tako je njuna mlajša sestra Elizabeth predlani le mimogrede navrgla, da se je s srčnim izbrancem Robbiejem Arnettom na tiho poročila, nato pa je v intervjuju že nadaljevala o prihajajočih filmskih projektih. Podobno se je zdaj v popolni skrivnostnosti in daleč proč od medijskih luči menda poročila tudi Ashley.

Njeno ljubezensko življenje se tiče le nje same. Tako je prepričana Ashley Olsen, ki se je z umetnikom Louisom Eisnerjem menda začela videvati leta 2017, dve leti pozneje pa sta že sklenila, da želita skupaj preživeti preostanek svojih življenj. Tako je zgovorno kričal vsaj diamantni zaročni prstan, ki se je zasvetil na rjavolaskini roki, čeprav sama nikoli ni potrdila zaroke. Kaj zaroke, niti o razmerju z Louisom ni nikoli javno spregovorila, kot par pa sta se na rdeči preprogi prvič pojavila šele po skupnih štirih letih. V podobno skrivnostnem slogu pa sta zdaj menda zakorakala tudi pred oltar. »To je bil povsem zaseben dogodek z okoli 50 svati,« je poroko, ki naj bi se 28. decembra odvila na njunem domu na Bel-Airu, razkril anonimen vir. Ashley sicer ni potrdila, da je postala žena. Toda tega od nje niti ne moremo pričakovati.