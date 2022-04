Arnie in Jonathan se vračata na sodnijo

Potem ko so se lotili obuditve kultnih ameriških TV-nanizank Dallas in Dinastija, se je porodila ideja, da osvežijo tudi znano odvetniško nadaljevanko iz osemdesetih let Zakon v Los Angelesu. V času predvajanja je bila zanimiva zaradi drugačnosti vsebine, saj so se druge nadaljevanke lotevale življenja, problemov, spletk bogatašev. Zakon v Los Angelesu pa je temeljil na dogajanju v sodnih dvoranah, pri čemer so bile zgodbe glavnih, odvetniških likov le del scenarija in kombinirane z zgodbami tistih, ki so jih na sodišču zastopali.

Toks Olagundoye, Hari Nef in Ianu Duffu, ki so zaigrali v pilotu obujene serije, sta se pridružila tudi dva igralca originalne zasedbe. Svoji vlogi sta obudila Corbin Bernsen kot ločitveni odvetnik Arnie Becker in Blair Underwood kot odvetnik Jonathan Rollins.

Iz nekdanje zasedbe bo v sodni dvorani Corbin Bernsen. FOTO: Photo Access/cover Images

Stara znanca po novem

V novi pilotni epizodi se odvetniška pisarna McKenzie Brackman, ki se zdaj imenuje Becker Rollins, preoblikuje v odvetniško podjetje, specializirano le za najbolj odmevne primere. Olagundoyeva bo igrala pomočnico okrožnega državnega tožilca Eriko Jackson. V skladu z vlogo, ki so jo v izvirni seriji igrali Susan Dey, Cecil Hoffman in že pokojni John Spencer, je Jacksonova v sodni dvorani sila, s katero je treba računati. Nefova bo igrala Alano Burke, uspešno in ambiciozno transseksualno odvetnico. Duff pa igra mlajšega sodelavca JJ Freemana, idealističnega odvetnika, ki se mnenjsko precej razlikuje od svojega vzornika Rollinsa o tem, kaj pomeni biti črnec v Ameriki leta 2022. Blair Underwood je sicer poleg igralca ene od glavnih vlog tudi izvršni producent. S Corbinom Bernsenom sta zaenkrat edina iz originalne zasedbe, ki se bosta redno pojavljala v epizodah. Njuna lika bosta delno spremenjena, saj ju je treba prilagoditi modernemu času, upoštevati pa tudi, da sta danes tri desetletja starejša. Posebno zanimivo zna to biti za Bernsena, ki je zaradi serije zaslovel kot seks simbol. »V preteklih letih sem pogosto razmišljal o tem, kaj in kako bi bilo, če bi serijo obudili. Kakšen bi bil Arnie, kako bi se spremenil? Kako bi se pravzaprav tudi sam odrezal v vlogi 30 let kasneje? In sedaj se nadaljevanka vrača. Menim, da bo vsekakor zanimivo, kako bo svet, ki se je v tem času drastično spremenil, skozi svoje oči videl Becker,« pravi igralec. Underwoodov nekoč idealistični Rollins pa bo postal bolj konservativen.

Celotne originalne zasedbe žal ne bo

V odvetniški ekipi originalne igralske zasedbe je bilo tudi nekaj drugih igralcev, ki so zasloveli z nadaljevanko. Harry Hamlin, Susan Dey, Jimmy Smits in drugi. Glede na uspeh omenjenih likov v prvotni nanizanki snovalci obujene serije želijo na sodišče vrniti tudi njih. Kaj pa mislijo o tem igralci? Smits, denimo, bi rad videl svoj lik kot sodnika ali v politiki, če se bo pojavil v nadaljevanki. Susan Ruttan bi se kot Beckerjeva tajnica morala pojaviti v vsaj nekaj epizodah, prav tako Michelle Green, ki je igrala mlado odvetniško kandidatko. Alan Rachins, ki je igral enega od direktorjev odvetniške firme, za svoj lik meni, da bi moral biti sedaj upokojenec, a še vedno aktiven. In na koncu seveda tudi Jill Eikenberry ter Michael Tucker. V siceršnjem življenju resnična dolgoletna zakonca sta tudi v seriji igrala odvetniška in zasebna partnerja in zanimivo bi bilo videti, kaj se z njima godi desetletja kasneje.

Žal celotne originalne zasedbe ne bo moč vrniti na zaslone. Richard Dysart in Larry Drake, ki sta igrala direktorja Lelanda McKenzieja in pisarniškega administratorja Bennyja Stulwitza, sta namreč pokojna.