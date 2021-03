Armanijev poklon osemdesetim

Pop Armani

86 let že šteje Georgio Armani.

Milanski teden mode je letos potekal virtualno.

Divje barve v slogu osemdesetih FOTO: Reuters

Prek spleta

Italijanski modni kreatorse je na milanskem tednu ženske mode poklonil duhu živahnih osemdesetih. Veteranski mojster visoke in popularne mode, ki mu oboževalci v domovini pravijo kar kralj Giorgio, je v ženski kolekciji za jesen in zimo 2021-2022 pokazal vrsto rožnatih in škrlatnih kreacij, hlač z visokim pasom in velikih kosov nakita. Nič čudnega, saj je kolekcijo poimenoval Razpoloženi za pop.Manekenke so na virtualnem milanskem tednu mode, ki je potekal od začetka prejšnjega torka do danes, korakale po modni pisti v kavbojkah s širokimi hlačnicami in z naramnicami, žametnih trenirkah ter suknjiči in plaščki s širokimi rameni, okrašenimi z bulastimi gumbi in svetlečimi vzorci. Tudi ime modne znamke Emporio Armani je bilo zapisano z bleščečimi črkami, manekenke pa so se po pisti sprehajale v ritmu klubske glasbe.Črne komplete so nadgrajevali divji rožnati in škrlatni prebliski na puloverjih, suknjičih, hlačah, rokavicah in ogrlicah. Šestinosemdesetletni kreator je klasične črne oblekice nadgradil s potiskavami in vezeninami. Črne večerne obleke so bile izdelane iz žameta ali pa so migotale zaradi bleščic pod žarometi.Za moške je Armani pripravil ohlapne hlačne obleke v črni in sivi, debele vezenine in sproščena športno elegantna oblačila. Hlače so bile spodaj zavihane, blejzerji pa niso imeli ovratnikov. Za večerno opravo je legendarni kreator svoje manekene opravil v črne žametne obleke.Milano Fashion Week je letos zaradi protikoronskih ukrepov namesto na običajnih modnih pistah, obkroženih z množico ljudi, potekal v digitalni obliki, pri čemer so modni kreatorji svoje kreacije predstavljali na virtualnih videodogodkih. Mimogrede, Armani je konec tedna predstavil še svojo klasično linijo Giorgio Armani.