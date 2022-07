Arkanov telesni stražar spregovoril o incidentu, ki se je zgodil na poroki s Ceco

Srbski mediji poročajo o intervjuju z Milošem Petkovićem, ki je za Balkan info razkril številne podrobnosti iz obdobja, ko je bil telesni stražar pokojnega Željka Ražnatovića Arkana. Petković je med drugim varoval tudi vhod v cerkev na dan poroke s Svetlano oziroma Ceco.

Kot pripoveduje Petković, so bile napete že priprave na poroko. Cecino obleko so šivali v Italiji, zato je bilo težavno najti ljudi, ki v preteklosti niso bili kaznovani in so v tujino lahko spremljali bodočo nevesto. Incident pa se je po besedah telesnega stražarja zgodil tudi na dan poroke. Povabljeni so imeli posebne prepustnice, brez katerih na slavje ni bilo mogoče vstopiti. Arkan pa je notri zalotil fotografa, ki ni bil povabljen. »Vzel je motorolo in začel vpiti,« se spominja Petković, ki dodaja, da so mu prav tako odvzeli fotoaparat. Še danes ni znano, kako je nepovabljenec prišel v prostor. Miloš predvideva, da je podkupil enega od varnostnikov.

Petković trdi še, da so na dan poroke najeli tudi postavne manekenke, ki so bile zadolžene za zabavanje gostov. Kot pravi, so za to zapravili veliko denarja, saj da imajo punce svojo ceno. »Nekatere so računale 100 mark, druge pa so hotele le škatlico cigaret,« se spominja.