Ariana Grande se je poročila

Prikupna pevka je oddana. FOTO: Adriana M. Barraza/wenn/cover

Razkrila sta se v spotu

Želela je nekaj preprostega in okusnega. Najpomembnejše pa je bilo, da ta trenutek z njo deli družina.

Preprost obred

Prstana po meri pevki Dalton zaročnega in poročnega prstana ljubljeni ni le kupil, ampak je bil pri obeh vpet v njuno oblikovanje od prvega do zadnjega koraka. "Vedel je, kaj želi. Sodeloval je v vsaki fazi, ob oblike in izbire žlahtnih kovin in dragih kamnov do končne izvedbe," je povedal zlatar Jack Solow.

Čemu čakati, če veš, da si našel tisto pravo ljubezen, ki te bo grela tudi še v jeseni življenja? Tako sta se verjetno spraševalain, ki jima ni bilo prav nič mar, da ne moreta ljubezni, ki ju je kot strela z jasnega zadela pred komaj letom in pol, slaviti z ognjemetom, medijskim pompom in gručo prijateljev in znancev. Vse, kar sta želela, je bilo, da bi si obljubila večnost pred najbližjimi.»Poročila sta se. Bil je majhen in intimen obred v krogu manj kot 20 ljudi. A dan je bil nasičen s srečo in ljubeznijo,« je pevkin predstavnik potrdil, da je drobna lepotička minuli konec tedna postala žena.Njuna ljubezen je bila hitra, že bliskovita, pa vendar sta se spoznala tako dobro, kot se v običajnih okoliščinah ne bi v več letih. »Neizmerno je uživala v priložnosti, da se z Daltonom spoznata stran od medijskih luči. Noro sta zaljubljena in sta si povsem predana,« je povedal vir.Med njima so se iskrice vnele na začetku lanskega leta in v normalnih razmerah bi ju na vsakem koraku zasledovali paparaci. Zaradi pandemije sta se izolirala že marca, skupaj tičala dan za dnem in se spoznavala kot običajna smrtnika brez vrtajočih vprašanj tabloidnih novinarjev. Svetu sta se uradno pokazala šele po nekaj mesecih, ko je Dalton maja nastopil v njenem videu za skladbo Stuck with U, v katerem sta plesala, se objemala in se drug drugemu široko smejala. In četudi sta sledila scenariju, pristnosti naklonjenosti pred kamero nista mogla skriti.Še mesec pozneje sta svojo ljubezen zacementirala s prvo skupno fotografijo na instagramu, po manj kot enem letu, bilo je decembra, pa je Dalton že padel na koleno in dekle, ki mu je spodneslo tla pod nogami, prosil za roko. »Za vedno in nato še malo,« je vzkliknila presrečna zvezdnica, tedaj prepričana, da je čaša njene sreče polna. A se je zmotila, saj je zdaj srečnejša za še nekaj dodatnih odtenkov. Z Daltonom sta namreč tudi uradno zvezana.Kje se želita poročiti, jima ni bilo treba niti razmišljati. Zaljubila in zaročila sta se na zvezdničinem domu v kalifornijskem Montecitu. In če se je njuna ljubezenska zgodba tu začela, jo bosta tu tudi okronala.»Tu sta preživela ogromno časa, doživela nešteto srečnih trenutkov, zato je skoraj logično, da se bosta v Arijini lepi hiši tudi poročila,« je povedal vir. In tudi v resnici je pevkino posest konec tedna ovil vonj dehtečega cvetja, trata se je spremenila v čudovit vrt na stotine belih rož. Sredi njih pa zaljubljena ženin in nevesta, obdana z nekaj najtesnejšimi prijatelji in družino.»Ugotovila sta, da nima smisla čakati. Nista več želela odlašati s tem, da postaneta mož in žena, poleg tega pa se urnik njunih delovnih obvez počasi polni, in primernejšega trenutka niti ne bi mogla najti,« je povedal vir in dodal, da je bil obred lep, a ne pretiran. Tak, kakršnega si je pop zvezdnica tudi želela. »Želela je nekaj preprostega in okusnega. Najpomembnejše pa je bilo, da ta trenutek z njo deli družina.«