Ariana Grande je zaročena

Po manj kot enem letu ljubezni ji roko že krasi diamantni zaročni prstan. FOTO: Osebni Arhiv

Izolirana s prijatelji

REUTERS Zaroka s Petom Davidsonom je padla v vodo. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Igra usode

Ariana se je odločila za nakup nove hiše, nepremičninska agencija pa ji je kot posrednika poslal prav Daltona.

mesecev je bila zaročena s Petom Davidsonom.

Za svoj zadnji glasbeni album Positions, ki je izšel konec oktobra, ježelela, da je zapeljiv, spogledljiv, nekoliko seksi. V glasbo je namreč želela prenesti svoja občutja preteklih mesecev.»Resnično je v dobrem življenjskem obdobju. Zaljubljena je in to želi izraziti tudi v glasbi,« je povedal vir. Zdaj pa je postalo jasno, da mična pevka ni zgolj zaljubljena, temveč je našla moškega, s katerim si želi deliti preostanek življenja. »Za vedno in nato še malo,« je namreč čivknila lepotička in blaženo pokazala diamantni zaročni prstan.Vse se je odvijalo precej hitro. Zvezdnico so z nepremičninskim posrednikomnamreč začeli povezovati šele na začetku letošnjega leta, manj kot 12 mesecev pozneje pa sta že pripravljena na večnost. A ne nazadnje letošnje leto ni bilo običajno, saj je sveže zaljubljence, če niso želeli svojih novih razmerij negovati le prek sodobne tehnologije, prisililo, da so se skupaj izolirali, med nenehnim tičanjem skupaj pa so lahko precej hitro spoznali, ali se tudi v resnici ujemajo ali so le podlegli začetni zaljubljenosti, slepi za vse.»Nadvse resno je vzela samoizolacijo. Druži se le s peščico prijateljev, s katerimi so po več dni skupaj. Tako rekoč živijo skupaj. Med njimi je tudi Dalton. Skupaj sta le nekaj mesecev, a sta videti srečna,« je vir izdal, da sta se mlada golobčka že marca izolirala skupaj. In čeprav porajajoče se romance z Daltonom ni želela obešati na veliki zvon, saj so jo pretekla razmerja, nenehno na očeh javnosti, naučila, da lahko medijski žarometi vržejo senco na ljubezen, je maja vendar zakričala svetu, da je zaljubljena vrh glave. Le kako drugače kot prek glasbe – Dalton je tedaj namreč nastopil v njenem videu za skladbo Stuck with U, v katerem sta plesala, se objemala in se drug drugemu široko smejala. Še mesec pozneje pa je prek instagrama delila njuno prvo skupno fotografijo.Vse od januarja je njuna ljubezen rasla in se krepila. Ariana je Daltona označila za najboljšega prijatelja, čas z njim pa za svoj najljubši del dneva. Nad njim je očitno navdušena tudi pevkina družina, saj sta ga tako njena mamakot bratob novici zaroke odprtih rok sprejela v družino. »Navdušena, da je postal del naše družine!« je čivknila Joan, podobno tudi Frankie, ki je prepričan, da je za mladozaročenca to šele začetek življenja, polnega smeha in ljubezni.Kar si zvezdnica tudi zasluži, sploh ker se je njena prva velika ljubezen končala z grozno srčno bolečino. Dvoletno razmerje z raperjemnamreč že tako ni bilo preprosto, saj je vso moč porabila za zadrževanje njegovih notranjih demonov, da ga niso pogoltnili. Le slabega pol leta po tem, ko se je aprila 2018 njuna romanca končala, pa je Mac umrl zaradi prevelikega odmerka drog. »Oboževala sem te od dne, ko sva se spoznala. Ne morem verjeti, da te ni več. Bil si moj najboljši prijatelj. Žal mi je, da ti nisem mogla odvzeti bolečine, ki si jo nosil v sebi,« je pevko tedaj posrkala vase globoka žalost, ta pa je tudi končala njeno novo razmerje s komedijantom, s katerim se je začela videvati skoraj takoj po razhodu z Macom. In čeprav se je s Petom že po enem mesecu romance tudi zaročila, njuna nova ljubezen ni prenesla bremena žalosti, ki jo je prinesla Macova smrt. Manj kot mesec po žalostnem dogodku je namreč odklenkalo tudi Arianini zvezi s Petom.Od razdrte zaroke s Petom jeseni 2018 je bila samska. Nato pa je bila lansko poletje na delu usoda. Ariana se je namreč odločila za nakup hiše, nepremičninska agencija pa ji je kot posrednika poslala prav Daltona. Ko ga je videla, je mislila, da je nadvse privlačen. Že kaj hitro za tem pa se je vanj tudi močno zatreskala. Kar je nato vodilo v ljubezen in zdaj zaroko.