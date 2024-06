Aretirali so enega najbolj znanih pevcev, znan razlog za njegovo pridržanje

Justin Timberlake je bil aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola v Hamptonsu, je medijem povedal predstavnik sodišča.

43-letnika so ustavili v pristanišču Sag in ga prijeli v ponedeljek zvečer, je za ABC News povedal vir iz organov pregona, poroča New York Post.

Timberlake naj bi se na sodišču pojavil v torek, kakšna kazen ga čaka, pa še ni znano.

Justin Timberlake je sicer eden najbolj znanih pevcev na svetu, nosi pa tudi vzdevek »princ popa«.