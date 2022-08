Anne Heche podarila svoje organe

Ne bi si želela, da bi bila njena smrt zaman. Že pred leti je Anne Heche namreč izrazila željo, da bi po svoji smrti organe, če bi bili za to še primerni, darovala in tako nekomu pomagala dobiti še drugo priložnost za življenje. Potem ko je bila grozljiva prometna nesreča, v kateri je v razmiku le nekaj minut treščila v dve različni stavbi, ob drugem trku pa je tako njen avto kot hišo zajel ogenj, zanjo usodna, bo vendar živela še naprej. Ne le v svojih dveh otrocih, v srcih ljudi, ki so jo imeli radi, in v filmih, pač pa tudi v ljudeh, ki so jih njeni organi zdaj rešili.

Kljub začetnim sumom, da je bila igralka v času nesreče pijana, testi v njeni krvi niso našli sledi alkohola. So pa pokazali, da je bila pod vplivom kokaina.

»Danes smo izgubili bleščečo luč. Imela je velikansko srce in se je vsakogar dotaknila s svojo dobrodušnostjo in pogumom,« je v petek sporočila njena družina, da za Anne ni več rešitve. Po osmih dneh v komi so jo namreč razglasili za možgansko mrtvo, a so jo vseeno pri življenju še naprej ohranjale naprave. Toliko časa, da so našli ustrezne prejemnike njenih organov. V nedeljo pa so kirurgi, ki so čakali v pripravljenosti, odstranili igralkine še vitalne organe in zvezdnico nato odklopili z aparatur.

Avto in hišo, v katero je trčila, je požrl ogenj. FOTO: Gofundme

V ogenj po psa in želvo

Po hudi nesreči, ko je Anne 5. avgusta s svojim mini cooperjem trčila v dve hiši, so njeni bližnji sprva še upali, da se ji bo morda uspelo izmazati, a so bile opekline, poškodbe pljuč in možganov prehude. Teden po nesreči so njeni predstavniki sporočili, da upanja, da preživi, praktično ni več, dan pozneje, minuli petek, pa je njena družina sporočila, da je Anne možgansko mrtva in da njeno telo ohranjajo pri življenju le s pomočjo naprav, toliko da najdejo prejemnike organov. Koliko jih je bilo še uporabnih, ni znano, a menda več. V luči razglasitve njene smrti pa je policija tudi opustila preiskavo nesreče, v kateri k sreči ni bilo drugih huje ranjenih. Manjše poškodbe je utrpela le najemnice hiše, v katero je Hecheva nenadzorovano priletela s svojim avtomobilom. Tedaj je kar 59 gasilcev potrebovalo debelo uro, da so pogasili ogenj, ki je požiral hišo in avto.

Iz ljubezni s Coleyjem Laffoonom se ji je 2002. rodil sin Homer. FOTO: Osebni Arhiv

Lynne Mishele, ki je najela hišo, je bila v času trka na vrtu za hišo, nekaj manjših poškodb pa je utrpela le, ker je iz ognja obupano reševala svoja psa Bree in Ruebana ter želvico Marley. A če ji je ljubljenčke uspelo rešiti, je izgubila praktično vse preostalo, ob strehi nad glavo tudi vso svojo lastnino, od oblačil do službenega računalnika. »Iz ruševin smo s pomočjo gasilcev rešili le nekaj drobnarij, ki imajo čustveno vrednost,« je dejala Lynne. Vseeno pa so šle njene prve misli družini pokojne igralke. »Celotna situacija je tako tragična, da se je ne da opisati z besedami. Njeno družino, sploh pa njena otroka, je doletela gromozanska izguba. Čutim z njimi.« A kot je z njimi čutila Lynne, tako so bili ljudje čuteči tudi ob njeni izgubi doma, saj so zanjo prek platforme za množično zbiranje sredstev GoFundMe že zbrali več kot 170 tisoč evrov.