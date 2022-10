Anketa ne laže: princ Harry in Meghan drsita proti dnu

Oboževalci kraljevih, še posebno zakoncev Cambridge in Sussex, so se razveselili, ko so sprta para v času žalovanja za kraljico Elizabeto II. in pozneje na pogrebu po dolgem času spet videli skupaj, a si princ Harry in njegova žena Meghan, kot kaže, kljub dostojnemu vedenju ob smrti vladarice nista povrnila ugleda in priljubljenosti.

V nedavni anketi, ki so jo izvedli med Britanci, se je namreč izkazalo, da sta na lestvici priljubljenosti oba zdrsnila še nekaj mest nižje. Nekoč eden najbolj priljubljenih članov kraljeve družine princ Harry se je znašel na petem mestu, Meghan pa na osmem. Za njo sta le še komaj osemletni Williamov sin princ George in najmlajši otrok pokojne kraljice princ Edward, medtem ko njegovega osramočenega brata princa Andrewa med prvimi desetimi sploh ni.

Princa Andrewa ni med prvimi desetimi. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Prav nič presenetljivo se je na prvem mestu po priljubljenosti znašel novi prestolonaslednik princ William, tik za petami pa mu je njegova žena Kate. Prvega občuduje 23 odstotkov vprašanih, drugo tri odstotke manj, medtem ko se morata Harry in Meghan zadovoljiti s 16 in devetimi odstotki.

Susseška pa so degradirali tudi znotraj kraljeve družine. Na njihovi uradni spletni strani sta bili njuni predstavitvi najprej uvrščeni tik za princem Williamom in Kate, pred dobrim letom, potem ko sta se odločila, da ne bosta več delala za kraljevino, so ju premaknili nekoliko nižje, zdaj pa sta pristala povsem na dnu, za Meghan je na spletni strani le še princ Andrew, ki od škandala, povezanega z njegovim prijateljevanjem s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, prav tako ne opravlja več dolžnosti v imenu kraljevih. Na spletni strani je na prvem mestu seveda novi kralj Karel III., sledi mu svakinja Kate, nato je na vrsti kraljeva žena Camilla, pa princ Edward in šele za njim princ William.

Nato se zvrstijo še predstavitve Edwardove žene Sophie, princese Anne, vojvodinje Gloucestrske, njenega moža in bratranca pokojne kraljice vojvode Gloucestrskega, kraljičine sestrične princese Alexandre, vojvode Kentskega, bratranca tako pokojne kraljice kot njenega moža princa Filipa, nato pa pridejo na vrsto še trije izobčenci – Harry, Meghan in Andrew.