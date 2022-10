Angelina Jolie v ganljivem pismu Bradu Pittu: To je kraj, kjer je naša družina začela razpadati

Sodni in osebni bitki med Angelino Jolie in Bradom Pittom še kar ni videti konca. V javnost je prišlo elektronsko pismo, ki ga je januarja lani igralka poslala bivšemu soprogu in ga povzemajo številni mediji, med drugimi ET.

Ganljivo pismo se začenja z besedami avtorice, da se bo potrudila, da zapis ne bo preveč čustven, zadeva pa posest in vinarno Chateau Miraval, katere solastnika sta bila nekdanja zakonca:

»To je kraj, ki sva ga kupila, da bi bil dvojčkoma dom, kraj, kjer sva se poročila in kraj, ki ima v mojem materinskem spominu posebno mesto. Kraj, ki v sebi nosi obljubo, kako bi lahko bilo, in kraj, za katerega sem mislila, da se bom tam postarala. Celo zdaj je to nemogoče pisati, ne da bi mi tekle solze. Spomine, ki so tam nastali, bom za vedno hranila na posebnem mestu.«

Nadaljujte branjem na mična.si.