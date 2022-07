Andrew prepovedal objavo fotografije, saj naj bi »povzročila nepopravljivo škodo«

Kraljica Elizabeta II. je v življenju prestala že marsikaj, zaradi njenih družinskih članov pa niti na jesen življenja nima miru. Zadnja leta jo ob živce spravljata predvsem vnuk Harry, ki ameriškim medijem brez dlake na jeziku razkriva podrobnosti iz zasebnega življenja kraljevih, in sin Andrew, ki je pristal v nemilosti Britancev, potem ko je prišlo na dan, da je nekoč prijateljeval z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom in njegovo partnerico Ghislaine Maxwell.

Marca se je Andrew po dolgem času pojavil v javnosti, ko je kraljico spremljal na žalni slovesnosti v spomin na pokojnega princa Filipa. FOTO: Richard Pohle/Reuters

Škandal je izbruhnil pred tremi leti, ko se je Andrew strinjal, da bo novinarki britanske nacionalne televizije povedal svojo plat zgodbe, a mu je pogovor hitro ušel izpod nadzora in začel se je vedno bolj zapletati.

Kraljica je Andrewu takrat odvzela nazive in dolžnosti, princ se je za nekaj časa povsem umaknil iz javnosti, a ko je kazalo, da se je prah okrog njega začel vsaj nekoliko polegati, se je pojavil fotograf omenjene televizije in razkril, da je med omenjenim intervjujem posnel fotografijo Andrewa, ki bi, če bi prišla v javnost, »povsem osramotila njega in njegovo družino ter najbrž povzročila nepopravljivo škodo«.

Novembra bodo začeli o Andrewu in njegovem pogovoru za BBC snemati film.

Mark Harrison je sicer dejal, da fotografije nikoli ne bo pokazal javnosti, so jo pa menda že videli nekateri njegovi sodelavci in ob tem ostali brez besed. »Videla jo je le peščica ljudi, nočem delati zdrah med kraljevimi, še posebno ne bi rad razburil kraljice, zato fotografije ne bom objavil, tudi Andrew je vztrajal, da nikoli ne sme priti v javnost,« je dejal Harrison, ki je za svoje delo sicer prejel že več nagrad.

Kljub njegovi obljubi, da bo posnetek ostal skrivnost, pa si kraljevi še ne morejo oddahniti. Obeta se namreč film o prinčevem kontroverznem intervjuju, okoliščinah, ki so pripeljale do njega, ter tudi o pripravah nanj, in lahko se zgodi, da bodo ustvarjalci fotografijo oziroma njen nastanek poustvarili.

Producentom nič ne preprečuje, da ne bi vključili tega trenutka, upam samo, da vse skupaj ne bo vzeto iz konteksta.

»Producentom nič ne preprečuje, da ne bi vključili tega trenutka, upam samo, da vse skupaj ne bo vzeto iz konteksta, saj bo v tem primeru izpadlo še veliko huje za princa in preostale kraljeve,« je dejal Harrison. Začetek snemanja je predviden za november, nekateri britanski mediji pa so že namigovali, da naj bi osramočenega princa upodobil zvezdnik Hugh Grant, čeprav sam za zdaj trdi, da o tem ne ve nič. Film bo posnet po knjigi, ki jo je napisala Sam McAlister, ženska, ki je Andrewa prepričala za sodelovanje v pogovoru.

Bo osramočenega princa upodobil Hugh Grant? FOTO: Laurent Dubrule/Reuters