Andreju Agassiju je sestra grozila s smrtjo

Ni veliko zvezdniških parov, katerih ljubezen vztraja skozi desetletja in se iz leta v leto zgolj krepi. A med te redke srečneže se vsekakor prištevata Andre Agassi in Steffi Graf, oba nekdanji bleščeči zvezdi teniških igrišč, ki sta si že pred dvajsetimi leti dahnila usodni da in se še danes ljubita z enako močjo in strastjo kot na tisti oktobrski dan 2001.

Toda čeprav ju je povezala nezlomljiva ljubezen, sta si večnost obljubila le pred matičarjem. Steffi nikoli ni doživela svojega pravljičnega poročnega dne v beli obleki, kar pa ji je Andre želel dati letos, na njuno 20. obletnico. A v hipu, ko so stekle priprave na obnovitev poročnih zaobljub, je njuno srečo kot črn nevihtni oblak skazila tenisačeva odtujena sestra Rita. »Sovražim te, želim te videti mrtvega!« se mu je po letih tišine oglasila prek družabnih omrežij in v besedah svoj srd le stopnjevala. »Cvrl se boš v peklu, jaz pa se bom smejala tvojemu kričanju.«

Ob 20. obletnici poroke sta načrtovala obnovitev zaobljub. FOTOgrafije: Osebni Arhiv

Družinska zgodba Agassijevih se ne bere kot pravljica, prej kot drama s primesmi trilerja. Hlače v hiši je namreč nosil oče Mike, profesionalni boksar, ki mu je bila bliže kot toplina čustvena zloraba, kar je še posebno dobro spoznala Rita. Ko se je zaljubila v 32 let starejšega Pancha Gonzalesa, nekdaj prvega igralca sveta, s pomočjo katerega je trenirala tenis, je njen odnos z očetom dosegel ledišče.

Dominantni Mike svojega zeta ni prenašal, še več, po lastnih besedah je celo načrtoval njegov umor, kar je seveda med njim in hčerjo ustvarilo nepremostljiv prepad. In bojne sekire nista zakopala vse do Mikove smrti letošnjo jesen, Rita je tedaj celo vzklikala od navdušenja in mu, podobno kot sedaj bratu, želela, da bi se cvrl v peklu.

Očetovemu nasprotovanju navkljub se je poročila z Gonzalesom, z njim dobila sina Skylarja, prav slednji pa naj bi skalil njen odnos z Andrejem. Pred kakšnima dvema letoma je med Rito in sinom namreč počilo, da se je ta sinu, ker se ni strinjala z njegovim načinom življenja, odpovedala, Skylar pa je varen pristan našel pri stricu.

»Nima več staršev, lahko je srečen, da so mu ostali še strici in tete, ki mu stojijo ob strani,« je zabrusila Rita in na tihem očitno gojila zamero. Ta se je kuhala dve leti, pred nekaj tedni, ko sta se Andre in Steffi pripravljala na svojo drugo poroko, tokrat v belem, pa z vso silo butnila na plan. A čeprav je morda zgolj pljuvala žolč, je Agassi sestrine grožnje vzel resno in menda celo najel osebne varnostnike. Nekoliko bolj žensko pa je k vsemu pristopila Steffi in se postavila v vlogo mediatorke. Uspešno.

Ljubezen prek zaslona V Steffi se je zaljubil, še preden sta se spoznala v živo. Andreja je kupid namreč ustrelil, ko je po televiziji videl njen intervju, »prevzela me je njena naravna lepota«. A tudi ko so se jima poti 1999. križale, je dobil zavrnitev. En mesec jo je moral vabiti da zmenek, da je privolila.

»Steffi je moja skala opore, z njo ob strani premagava vsako prepreko,« je ženi zapel slavospev. Upravičeno, saj naj bi Andre in Rita prav ob njenem posredovanju zakopala bojno sekiro, tenisač pa naj bi sestri, ki jo očitno marsikaj preganja, tudi plačal terapijo.