Ananda vstopa v novo glasbeno ero

»Pesem z naslovom Ni ja sem napisala iz upora in bolečine, ki jo s seboj prinesejo laži in dvoličnost ljudi, ki jih imaš najraje. Nastala pa je tudi iz ponosa in potrebe, da povem, da ne bom tiho. In da ne sprejemam neiskrenosti,« je odkrita pevka Ananda, ki je v stihe zlila svojo največjo notranjo moč, ki se najpogosteje rodi v trenutkih največje čustvene ranjenosti.

Skladba je tudi prva, ki je izšla pri novi glasbeni založbi 38RECS, ki jo Ananda soustvarja kot umetnica nove generacije. Skupaj postavljajo temelje drugačnemu pristopu h glasbeni industriji, ki je bolj pristen, ustvarjalen in neodvisen. »Z novo ekipo, novim zvokom in novimi zgodbami začenjam novo glasbeno poglavje, ki je bolj jaz kot kdaj prej. Nisem torej le izdala nove pesmi, pač pa sem stopila na povsem novo pot,« pravi Ananda, ki je očarala občinstvo že s subtilno balado in ranljivo intepretacijo pesmi z naslovom Lies lay cold, s katero je nastopila na letošnji hrvaški Dori.

Zdaj se torej predstavlja v povsem drugačni luči. Njena nova pot bo bolj energična, odločna in brezkompromisna. Ni ja je udarna, plesno nabita skladba, ki poslušalca ujame že v prvih sekundah. V njej se prepletajo sodobni pop, elektro beat in urbana senzibilnost, besedilo pa izžareva notranjo moč, ki jo najdemo šele, ko pogledamo v oči lastnim šibkostim – in jih sprejmemo.

Seveda je nastal tudi videospot, ki prav tako ni običajen in ni le vizualna spremljava, temveč umetniška izjava. Gre za pravi plesno-vizualni spektakel, v katerem sodeluje več kot 20 plesalcev. Koreografije, stajling in atmosfera združujejo svobodo, samozavest in sodobno žensko moč. V ozadju se skriva tudi globlja zgodba – o manipulaciji, razočaranjih in prevari, ki Anande ne zlomi, temveč jo žene naprej.