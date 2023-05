Ameriška milijarderka je z 81 leti najstarejši model v kopalkah (FOTO)

Ameriška televizijska kuharica in voditeljica Martha Stewart se je pri 81 letih v zgodovino zapisala kot najstarejši model v kopalkah na naslovnici posebne številke revije Sports Illustrated. Stewart, poznana tudi kot najboljša ameriška gospodinja, je za naslovnico pozirala v belih enodelnih kopalkah.

Za New York Times je dejala, da je bilo fotografiranje zanjo velik izziv. »Ko sem dobila ponudbo revije Sports Illustrated, sem si rekla, da sem, če se fizično in duševno dovolj dobro počutim, da nekaj naredim, sem na to pripravljena,« je dejala. »Ni mi treba biti konvencionalna,« je dodala.

Dva meseca za priprave

Pred fotografiranjem je imela na voljo dva meseca za priprave, ki ju je trikrat tedensko izkoristila za trening pilatesa.

Martha Stewart je v svoji dolgoletni karieri delovala kot model, borzna posrednica, avtorica in voditeljica televizijskih oddaj. Ko se je leta 1999 njeno podjetje Martha Stewart Living Omnimedia uvrstilo na borzo, bila prva ameriška milijarderka, ki je to postala z lastnim delom. Njeno kariero je sicer zaznamovala tudi petmesečna zaporna kazen, na katero je bila leta 2002 obsojena zaradi trgovanja z notranjimi informacijami.

Glavna urednica posebne številke Sports Illustrated, posvečene kopalkam, MJ Day je ob izidu dejala, da Martha Stewart »ni nikoli dovolila, da bi okoliščine narekovale rezultate v njenem življenju«, ter da ji je to omogočilo, da je zgradila svoj poslovni imperij.

Letošnja številka Sports Illustrated Swimsuit je izšla s štirimi različnimi naslovnicami. Na preostalih treh so z grammyjem nagrajena 30-letna pevka Kim Petras ter igralki, 37-letna Megan Fox in 27-letna Brooks Nader.