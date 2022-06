Amber javnost šokirala z razkritjem o Johnnyju (VIDEO)

Igralka Amber Heard je v pogovoru za NBC News po odmevnem sojenju razkrila, da kljub vsemu, kar se je zgodilo med njima, še vedno ljubi Johnnyja Deppa.

Kot je znano, je Depp igralko tožil za 50 milijonov dolarjev, češ da ga je obrekovala v članku Washington Posta iz leta 2018, v katerem je pisala o svoji izkušnji nasilja v družini.

V razvpitem primeru medsebojnih tožb igralcev Johnnyja Deppa in Amber Heard zaradi obrekovanja je glede na višino prisojene odškodnine zmagal Depp, saj so mu je odmerili 15 milijonov dolarjev. Razočarani Heardovi je porota prisodila dva milijona.

»Ljubim ga. Ljubila sem ga z vsem srcem,« je dejala. »Potrudila sem se po svojih najboljših močeh, da bi najin odnos uspel, a ni mi uspelo.«

»Sploh nimam nič proti njemu. Vem, da je to težko razumeti, a bi razumeli, če ste kdaj koga ljubili,« je dodala.

Pa jo skrbi, da bi jo kdaj v prihodnje Depp znova tožil?

»Bojim se, da bo ne glede na to, kaj počnem, ne glede na to, kaj rečem, vsak moj korak še ena priložnost da me utiša,« je odgovorila.