Amber Heard obtožili, da laže: so strašne zgodbe res iz filmov in knjig?

Sodna saga bivših zakoncev Amber Heard in Johnnyja Deppa polni naslovnice svetovnih medijev. Po igralčevem pričanju je 14. dan sojenja prišla na vrsto Amber. Prvi dan je na klopi za priče govorila o začetkih njune zveze in povedala, kako se je začelo nasilje, drugi dan pa je opisovala grozljive podrobnosti fizičnega in spolnega nasilja, ki naj bi ga bila deležna. Med hlipanjem in jokom je govorila o prepiru iz leta 2015 v Avstraliji, ko naj bi jo spolno zlorabil s steklenico in nato s krvjo risal po steni. Dramatično pričanje Američani snemajo in v živo predvajajo tudi na spletu. Mnogi, ki so si te posnetke ogledali, pa so prepričani, da toči lažne solze, da je vse skupaj le predstava in plod njene 'bujne' domišljije.

Nekateri so opise njenih zgodb celo prepoznali in prišli do zaključka, da je zgodbe povzela iz filmov. Da je bilo vse skupaj videti lažno in naučeno, je dejala tudi psihologinja Cooper Lawrence. »Če ste opazili, je jokala in ni imela solz. To vedno veliko pove.« Dodala je še, da so vse pozornosti, ki jih je nanizala zunaj konteksta, zvenele zelo naučene.

Amber očitajo, da joče brez solz. FOTO: Pool, Reuters

»Vse skupaj je bilo zelo žalostno. Johnny je razkril veliko intimnih zadev, ki jih je skozi vsa ta leta poskušal prikriti. Priznal je, da je alkoholik, da je bil odvisnik, a je vse skupaj zvenelo zelo pristno. Povedal je stvari, za katere se je videlo, da mu ni prijetno govoriti o njih, a jih je povedal. Ne smemo pozabiti, oba sta igralca in zagotovo se vsi sprašujejo, kdo bo odigral boljšo vlogo. A mislim, da nihče od njiju ne igra. Mislim, da si ona resnično izmišljuje, on pa nam govori resnico. Rada bi še rekla, da vedno verjamem ženskam, vedno. A Amber Heard ne morem verjeti,« je dejala za Sunrise.

Povedala je še, če je kdo spremljal kdaj sojenja v Ameriki, ve, da sta Johnny in Amber resnično pred sodnico, ki je poštena, natančna in vestna. Pravi, da vsakemu da priložnost, in čeprav sta slavna igralca, sta zanjo le stranki v sodnem procesu. Lawrence je še dejala, da bo zanimivo, ko bo Amber Heard zaslišala nasprotna stran, in da bo takrat prišlo na dan veliko.

Amber Heard in Johnny Depp FOTO: Pool, Reuters

»Če gledate Amber Heard in se vam vse skupaj zdi znano, se ne motite. Krade iz filmov, televizije in knjig. Do zdaj mi je uspelo ugotoviti to,« je zapisala Christina Pykles na twitterju. Ugotavljajo, da so scene iz filmov Notting Hill, The Talented Mr. Ripley, Maid, True Detective, Gone Girl in še mnogih drugih.

