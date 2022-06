Amber Heard ne bo odnehala, napovedala je pritožbo

Kot kaže, sodna bitka med Amber Heard in Johnnyjem Deppom še ni končana. Porota na sodišču v zvezni državi Virginija je v sredo sprejela odločitev in sklenila, da je Amber Heard kriva obrekovanja. S člankom v The Washington Postu, v katerem je pisala o tem, da je bila žrtev družinskega nasilja, je obrekovala Deppa in v njem navajala lažne trditve. S tem je škodila njemu in njegovi karieri, zato je porota sklenila, da mu mora plačati milijonsko odškodnino.

A poraza Amber ne misli sprejeti kar tako. Danes ameriški mediji poročajo, da je napovedala pritožbo na sodbo. Na podlagi česa se bo pritožila, še ni znano, saj bi morali njeni odvetniki dokazati, da je prišlo do napak med sojenjem ali do sodniških napak pri interpretaciji zakona. Kljub morebitni pritožbi pa bo morala plačati odškodnino, h kateri bodo zdaj prišteli še obresti.

Odvetniška ekipa Johnny Deppa. FOTO: Evelyn Hockstein, Reuters

Po prebrani odločitvi porote ni mogla skriti razočaranja. V sodni dvorani je sedela s sklonjeno glavo in poslušala razsodbo. Kasneje je zapisala, da je zelo razočarana in da je njeno srce strto, saj da številni dokazi niso bili dovolj, da bi se zoperstavila nesorazmerni moči in vplivu nekdanjega moža. Prepričana je tudi, da je ra razsodba korak nazaj za ženske, ki so žrtev nasilja. »Žalostna sem, ker sem ta primer izgubila, še bolj pa, ker sem kot Američanka izgubila pravico, da svobodno govorim.«

Johnny Depp na koncertu Jeffa Becka. FOTO: P. Donovan P. Donovan Via Reuters

Deppa na sodišču ni bilo, se je pa odzval na razsodbo in zapisal, da so bila zoper njega prek medijev podane napačne in zelo resne obtožbe, ki so tudi sprožile številne nesramne vsebine. »V nanosekundi so dvakrat zaokrožile svet in imele uničujoč vpliv na mojo kariero. Šest let kasneje mi je porota vrnila življenje. To resnično cenim.«

Javno pranje umazanega perila na sodišču med nekdanjima zakoncema je lahko spremljal ves svet, saj so sojenje predvajali tudi na spletu.