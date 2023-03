Amanda Bynes kar gola po Los Angelesu

Imela je kariero, o kakršni dekleta sanjajo. Komaj sedemletna se je Amanda Bynes prvič pojavila pred kamerami, pri 13 se je lahko pohvalila z nastopom v dveh odmevnih televizijskih nanizankah ter s kar štirimi nagradami kid's choice in dvema nominacijama za prestižno nagrado young artist.

Bila je pod skrbništvom staršev. FOTO: Osebni arhiv

Uspehi so se v naslednjih letih še stopnjevali: 2006. je bila imenovana za eno od 25 najbolj vročih zvezd, starih manj kot 25 let, v reviji Teen People, zaigrala je v komediji She's the Man po Shakespearovi Kakor vam drago, v kateri je upodobila dekle, ki se pretvarja, da je fant. Pri 21 je zaigrala v muzikalu Lak za lase, ki je požel velik komercialni uspeh in postal njen najuspešnejši film dotlej. Za vlogo je prejela nagrado kritikov in nagrado screen actors guild, glasbeni album, pri katerem je sodelovala, je bil nominiran za grammyja. Potem pa so se stvari obrnile.

Čez nekaj mesecev obtožena

Odpadlo je snemanje drugega dela Laka za lase, v katerem naj bi igrala, njeno modno linijo so prenehali prodajati, saj je znamka Steev & Barry, s katero je sodelovala, bankrotirala. Leta 2009 bi morala nastopiti v komediji Sanjska služba, a so jo zamenjali z Alexis Bledel. Šušljalo se je, da ima Bynsova težave, vendar kaj bolj podrobnega ni bilo znanega. Nato so jo 2012. aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola, leto pozneje pa so jo zalotili, ko je v svojem stanovanju na Manhattnu kadila marihuano. Čez nekaj mesecev je bila obtožena, da je zanetila ogenj na dovozu k neki hiši v naselju Thousand Oaks; takrat so jo za 72 ur hospitalizirali, kmalu zatem pa so njeni starši zaprosili za skrbništvo nad njo in ga tudi dobili.

Zaradi domnevnega kršenja zakonov jo je večkrat prijela policija. FOTO: Tyrone, x17online.com

Leta 2014 je zvezdnica na twitterju obtožila očeta, da jo je čustveno in spolno zlorabljal. Pozneje je priznala, da je bila izjava lažna. »Mikročip v mojih možganih me je prisilil, da sem govorila takšne reči, vendar pa je on tisti, ki jim je naročil, naj me mikročipirajo,« je sporočila. Dvoma o tem, da je bolna, ni bilo več, po incidentu so razkrili, da trpi za bipolarno motnjo.

Ko je bila pod nadzorom staršev, se ni zadevala z mamili in pila alkohola, kar je bilo prej sicer stalnica. Lani je menila, da je dovolj zdrava, da lahko znova zaživi samostojno. Starši so jo pri tem podprli in skrbništva je bilo konec. Toda zvezdnica, ki bo 3. aprila stara 37 let, si očitno ni opomogla.

V začetku marca bi morala Bynsova po dolgem času znova javno nastopiti. V Connecticut so jo kot del igralske ekipe komične televizijske oddaje All That povabili na konvencijo, posvečeno 90. letom prejšnjega stoletja. Vendar je na dogodek, kljub veselju, ki ga je izrazila glede srečanja z nekdanjimi kolegi, ni bilo. Javnost je izvedela le, da je njena odsotnost povezana »z neko boleznijo«.

Slavo je okusila v rani mladosti. FOTO: Promo Press Release

Kakšna je ta bolezen, je postalo jasno po nekaj dneh, v nedeljo, ko so igralko opazili, kako se popolnoma gola sprehaja po ulicah Los Angelesa. V evinem kostumu je ustavila enega od mimovozečih avtomobilov. Vozniku je povedala, da si je pravkar opomogla od psihoze, nato pa poklicala policijo. Odpeljali so jo na policijsko postajo, tam pa je ekipa psihologov ugotovila, da potrebuje psihiatrično oskrbo. Odredili so ji 72 ur psihiatričnega nadzora, ki se lahko še podaljša.

En teden po tem, ko bi morala po dolgem času spet nastopiti v javnosti, so jo hospitalizirali.

Bynsova bi ekipo iz nanizanke All That srečala 23 let po koncu šova. Uspešna komična serija je bila na sporedu med letoma 1996 in 2000.